Vplivi in “napačne novice” iz tujine: kaj v resnici nervira predsednico republike?

Piše: G. B.

Kot smo poročali, je predsednica republike Nataša Pirc Musar ob podpisu odloka o volitvah tudi posvarila pred dezinformacijami.

“Želim, da volitve potekajo pošteno, pozorna bom na dezinformacije, manipulacije, tudi iz tujine,” je med drugim dejala predsednica. Ob tem je izpostavila odgovornost politike, medijev in državljanov, da med kampanjo preverjajo dejstva. Kot je dejala, si ne želi, da bi tuji akterji preko družbenih omrežij vplivali na volitve pri nas, kot se je to izkazalo v Romuniji in Moldaviji. Si pa ne dela “utvar, da je to čisto nemogoče”. Vplive iz tujine bo po njenih besedah spremljala tudi EU, nenazadnje so mesec dni za našimi parlamentarne volitve še na Madžarskem, je dodala.

Zanimivo je, da na podobne vplive kakor opozarja tudi Nika Kovač iz Inštituta 8. marec. Ki je sicer dobro povezana z nekaterimi organizacijami iz tujine, predvsem okoli nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame. Kar seveda pomeni tudi vpliv Georgea Sorosa. Seveda pa je potrebni biti pozoren tudi na morebitno propagando iz Putinovih krogov.

Toda zdi se, da so ta opozorila bolj namenjena vnaprejšnjemu preprečevanju škode zaradi morebitnih kritičnih člankov o Golobovi vladi v tujih medijih, saj bi to zaradi opozorila predsednice avtomatsko veljalo za “fake news”. Kot opozarja politični komentator Miran Videtič, bi na tak način odpravili tudi morebitne izsledke katere od nadzornih ustanov v Romuniji, kjer so Golobu kakor ukradli identiteto. Podobno velja tudi za Zorana Jankovića, ki je glavni boter sedanje vlade in prav tako vpleten v sumljiv biznis v tujini. Očitno pa predsednica republike s tem vnaprej rešuje tudi Tino Gaber Golob v zvezi z njeno nekdanjo aktivnostjo v Monaku. “Nekaj se očitno dogaja!? In to jih dela nervozne,” je na Facebooku zapisal Videtič.

No, ob tem naj spomnimo, da smo leta 2008 imeli močan poseg v volilno dogajanje iz tujine, namreč oddaja o aferi Patria na finski televiziji YLE. Pokazalo pa se je, da za tem stojijo botri iz Slovenije. Takrat nihče od “režimcev” ni protestiral zaradi “lažne propagande” iz tujine.

In kaj je trenutno glavni “fake news” v Sloveniji? Predvsem ustvarjanje navideznega razkola med predsednico republike in predsednikom vlade. Razhajanja med njima so v resnici samo v drobnarijah, njuni glavni interesi pa se v glavnem ujemajo. Le da skušajo glavni mediji to prikriti na račun prepirov zaradi neizvolitve šefa KPK, guvernerja Banke Slovenije in ostalih kadrovskih zadev.