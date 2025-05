Volivci danes na referendumu o usodi spornega zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti

Piše: C. R.

Državljani danes odločajo/odločamo na referendumskem glasovanju o usodi spornega zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Med 7. in 19. uro bo po državi odprtih več kot 3000 volišč, na katerih bo skoraj 1,7 milijona volilnih upravičencev imelo priložnost, da se izreče o zakonu. Prvi rezultati glasovanja bodo znani že nocoj.

Volivci se danes izrekajo za ali proti uveljavitvi zakona, ki ureja pravico do dodatka k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti ter določa pogoje za njegovo priznanje.

Referendumsko vprašanje na glasovalnih lističih se glasi: “Ali ste za to, da se uveljavi zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki ga je sprejel DZ na seji dne 30. 1. 2025?”

Splošno glasovanje danes poteka na 2978 rednih voliščih, 88 omnia voliščih in 29 voliščih v tujini na sedežih diplomatsko-konzularnih predstavništev. Volivci na voliščih potrebujejo osebni dokument za identifikacijo.

Usoda zakona bo znana zvečer, ko bodo volilni organi prešteli glasovnice. Zakon je sicer na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti glasuje najmanj petina vseh volilnih upravičencev. Glede na zadnje podatke o številu volivcev mora tokrat glas proti oddati 338.491 volivcev.

Do konca glasovanja še vedno velja volilni molk, ko je vsakršno nagovarjanje volivcev k takšnemu ali drugačnemu glasovanju prepovedano. Morebitne kršitve lahko državljani do 7. ure prijavijo operativno-komunikacijskemu centru Generalne policijske uprave na telefonsko številko 080 12 00. Med 7. in 19. uro pa bo prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejemala dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve.