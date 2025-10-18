Volitve so tukaj! Levičarjem je danes vseeno za ločnico med državo in Cerkvijo!!

Piše: Celjski glasnik

Da so volitve tukaj in bo aktualna oblast naredila vse, ampak res vse, da ohrani svoje privilegije, kaže tudi dejstvo, da tudi katoliška Cerkev ni več njihov “sovražnik”.

Če bi te iste politike pred dvema letoma povprašali po mnenju o RKC, bi verjetno bilo to največje zlo na svetu, kar nenazadnje kaže tudi ministrica Asta Vrečko, ki se je takrat sprehajala po Čebinah.

Volitve se res blizajo. A RKC se bo morala pocasi odlocit. Na naslednji volitvah jaz pricakujem, da se bo jazno izrazila proti levici. Satanski levici. — Peter Stegnar (@PeterStegnar) October 13, 2025

Na omenjenem kraju je bila namreč ustanovljena Komunistična partija Slovenije, ki je, kot vemo, v zgodovini preganjala krščanskega človeka. Danes, tik pred volitvami, pa je tudi Asta ugotovila, da so v katoliški Cerkvi volivci, ki bi ji lahko namenili glas, zato se ji zdi pomembno, da obiskuje sakralne objekte. Vsekakor pa ni edina, tukaj so še denimo Alenka Bratušek, Robert Golob in nenazadnje Nataša Pirc Musar.

Še največja ironija je, da gre za politike, ki bi pred dvema letoma ljudi prepričevali, kako je potrebno narediti ločnico med Cerkvijo in državo. “Volitve se res bližajo. A RKC se bo morala počasi odločit. Na naslednji volitvah jaz pričakujem, da se bo jasno izrazila proti levici. Satanski levici,” ob tem opozarja uporabnik družbenega omrežja.