(VOLITVE 2026) Odprla so se volišča za dan odločitve o prihodnosti Slovenije – šteje prav vsak glas!

Piše: G. B., C. R.

Danes potekajo državnozborske volitve v Sloveniji. Kandidira 18 list, predvsem pa se odloča o tem, kdo bo vodil vlado naslednja štiri leta.

7:00 Odprla so se volišča po celi Sloveniji.

9:00 Predsednik SDS Janez Janša je danes v izjavi za medije ob jutranji oddaji glasu na volišču v Krajevni skupnosti Šentilj ocenil, da so tokratne volitve ene najpomembnejših v zgodovini samostojne Slovenije. Po njegovih besedah ne gre zgolj za izbiro poslancev v parlament, temveč za odločitev o smeri, v katero bo država krenila v prihodnje.