nedelja, 22 marca, 2026
(VOLITVE 2026) Odprla so se volišča za dan odločitve o prihodnosti Slovenije – šteje prav vsak glas!

foto: Bor Slana / STA

Piše: G. B., C. R.

Danes potekajo državnozborske volitve v Sloveniji. Kandidira 18 list, predvsem pa se odloča o tem, kdo bo vodil vlado naslednja štiri leta.

7:00 Odprla so se volišča po celi Sloveniji.

9:00 Predsednik SDS Janez Janša je danes v izjavi za medije ob jutranji oddaji glasu na volišču v Krajevni skupnosti Šentilj ocenil, da so tokratne volitve ene najpomembnejših v zgodovini samostojne Slovenije. Po njegovih besedah ne gre zgolj za izbiro poslancev v parlament, temveč za odločitev o smeri, v katero bo država krenila v prihodnje.

Arnače, Dom krajanov Šentilj. Volitve v državni zbor 2026. Izjava za medije predsednika SDS Janeza Janše ob oddaji glasu. Foto: STA

Arnače, Dom krajanov Šentilj. Volitve v državni zbor 2026. Predsednik stranke SDS Janez Janša s soprogo Urško Bačovnik Janša na volišču v Domu krajanov Šentilj. Foto: STA

Ocenil je, da je bil prvi del volilne kampanje izjemno pozitiven in zaznamovan z velikim odzivom ljudi. Srečevali so se z volivci po vsej državi, kampanja pa je po njegovem mnenju potekala dostojanstveno, brez incidentov in z veliko konstruktivnimi predlogi volivcev. V zaključku kampanje pa se je zgodil preobrat, ki bo po njegovem prepričanju dolgoročno zaznamoval državo.

Po Janševih besedah današnje glasovanje presega običajne politične okvire. Volitve je med drugim označil kot odločitev o tem, ali bo Slovenija napredovala ali nazadovala.

Na vprašanje o pričakovanjih glede volilnega rezultata je odgovoril, da ne gre le za uspeh posamezne stranke, temveč za rezultat za celotno državo.

Glede volilne udeležbe si želi, da bi bila ta čim višja. Poudaril je, da ima vsak državljan en glas in da prav vsak lahko odloča o prihodnosti države. Vse, ki še niso glasovali, je pozval, naj se udeležijo volitev, saj po njegovih besedah odločajo o lastni prihodnosti in prihodnosti Slovenije.

