Vojna v ukrajini se stopnjuje, Putin se medtem skuša predstavljati kot mirovnik

Piše: C. R.

Po poročanju spletne strani Institute for the Study of War ukrajinski predsednik Volodimir Zelensky opozarja, da bo Rusija spomladi 2026 razširila cilje svojih napadov z raketami dolgega dosega in brezpilotnimi letalniki. Tarče naj bi poleg energetske infrastrukture vse bolj postajali logistični objekti in vodna oskrba.

Rusija pripravlja novo fazo napadov

Zelenski je 2. marca izjavil, da se ruske sile pripravljajo na nov val napadov na ukrajinsko infrastrukturo, zlasti na logistične poti in sisteme za oskrbo z vodo. Že 22. februarja je opozoril, da Rusija po neuspešnih zimskih poskusih zloma ukrajinskega energetskega omrežja in onemogočanja ogrevanja prebivalstva preusmerja pozornost na železniško logistiko in vodne vire.

Ukrajinske oblasti so 2. marca poročale, da so ruski droni tipa Šahed napadli tudi železniško infrastrukturo. V okrožju Krivi Rog v Dnepropetrovski oblasti je bil med vožnjo zadet potniški vlak. Državni železniški operater Ukrzaliznytsia je zaradi škode in varnostnih tveganj omejil promet primestnih vlakov v regiji.

Analitiki ocenjujejo, da Rusija po okrepitvi napadov v času zime verjetno ne bo zmanjšala intenzivnosti operacij, temveč bo cilje prilagodila. Nadaljnji napadi, ki pogosto nesorazmerno prizadenejo civilno prebivalstvo, po njihovih navedbah potrjujejo nujnost nadaljnje mednarodne podpore Ukrajini pri krepitvi zračne obrambe.

Ukrajinski napadi globoko na ruskem ozemlju

Ukrajinske sile so med 1. in 2. marcem izvedle napade na rusko naftno in vojaško infrastrukturo v Krasnodarskem kraju. Ukrajinski generalštab je sporočil, da so zadeli naftni terminal Šešharis in pomorsko oporišče v Novorosijsku, kjer je izbruhnil požar, poškodovani pa naj bi bili tudi naftni tankerji in radarski sistem zračne obrambe S-400.

Po navedbah virov iz ukrajinske varnostne službe SBU so droni zadeli več vojaških ladij, radar sistema S-300, sistem zračne obrambe Pancir-S2 ter šest od sedmih rezervoarjev na terminalu. Geolocirani posnetki, objavljeni 1. marca, prikazujejo zadetek v pristanišču Novorosijsk in požar na območju terminala. Ruske oblasti so potrdile, da je napad povzročil požar na nakladalnem pomolu.

Ukrajinski generalštab je poročal tudi o napadu med 27. in 28. februarjem na rafinerijo Albashneft v kraju Novominskaja v Krasnodarskem kraju. Uničeni naj bi bili štirje veliki rezervoarji za nafto, dodatni trije pa poškodovani, skupaj s cevovodi in podzemnim rezervoarjem.

Spopadi ob meji in težave v ruskih enotah

Ruske sile so 1. in 2. marca napadale severno in severovzhodno od mesta Sumi ter severovzhodno od Harkova. Rusko obrambno ministrstvo je 2. marca zatrdilo, da so njihove enote zavzele naselje Kruhle, čeprav so nekateri ruski vojaški blogerji enako trditev objavili že januarja.

Na ruskih vojaških kanalih se medtem pojavljajo tudi kritike na račun vojaškega vodstva. Eden od blogerjev, ki spremlja zahodno skupino ruskih sil, je zatrdil, da pripadniki 106. zračno-desantne divizije ne prejemajo plačil za dopust, bolnišnično zdravljenje ali dnevnice, prav tako naj ne bi bili plačani za sodelovanje v napadih in dosežene uspehe. Poveljstvo naj bi priznalo dolgove, a naj izplačil ne bi izvedlo za nazaj.

Putin kot domnevni posrednik na Bližnjem vzhodu

Medtem ruski predsednik Vladimir Putin skuša okrepiti svojo diplomatsko vlogo na Bližnjem vzhodu. 2. marca je govoril s savdskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom, bahrajnskim kraljem Hamadom bin Iso Al Kalifo, katarskim emirjem Tamimom bin Hamadom Al Tanijem in predsednikom Združenih arabskih emiratov Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom.

V pogovorih je poudaril pripravljenost Rusije za prispevek k stabilizaciji razmer med Iranom in državami Perzijskega zaliva ter potrebo po nujni diplomatski rešitvi konflikta. Putin se skuša predstaviti kot uravnotežen akter, ki ohranja odnose z Iranom, hkrati pa krepi stike z zalivskimi državami, podobno kot po izraelsko-iranski vojni junija 2025.

NEW: Russian President Vladimir Putin is attempting to posture himself as a peacemaker and potential mediator between Iran and the Gulf States amid the ongoing US-Israeli operation against Iran. ⬇️(1/2) Iranian threats against vessels transiting through the Strait of Hormuz are… pic.twitter.com/vTdrURw1aF — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) March 3, 2026

Podrobno dogajanje o stanju na fronti lahko spremljate TUKAJ.