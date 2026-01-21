(VOJNA) Absurdno: Ukrajinci in Rusi kupujejo komponente za drone pri istih kitajskih dobaviteljih

Piše: C. R., FT

Tako Rusija kot Ukrajina aktivno povečujeta lastne zmogljivosti za proizvodnjo dronov, pri čemer uporabljata predvsem komponente kitajske proizvodnje, saj so te trikrat cenejše od zahodnih analogov. Hkrati, kot piše Financial Times, pogosto kupujejo procesorje, kamere in motorje od istih kitajskih dobaviteljev, pri čemer se čudežno še nikoli niso srečali med obiski tovarn na Kitajskem.

Tako je ustanovitelj enega največjih proizvajalcev dronov v Ukrajini, TAF Industries, Alexander Yakovenko, povedal časopisu, da je med svojimi številnimi obiski tovarn na južnem Kitajskem opazil, da vodje tovarn vse pogosteje načrtujejo njegov prihod in odhod do minute in sekunde natančno. Včasih so ga prosili, naj malo počaka v bližini, ga peljali skozi stranska vrata, po službenih hodnikih ali v prazne konferenčne dvorane, piše Financial Times.

Kitajski dobavitelji uporabljajo različne zvijače, da se Ukrajinci in Rusi ne bi srečali med obiski proizvodnih obratov.

Jakovenko je potreboval nekaj časa, da je razumel, zakaj so njegovi obiski zahtevali tako nepregledne rituale, manipulacije urnika in skrajno točnost. Vse je bilo narejeno zato, da se ne bi srečal z Rusi, ki so prav tako obiskovali to tovarno. »Naši dobavitelji oskrbujejo ukrajinske in ruske strank. Poskušajo poskrbeti, da se ne znajdemo v isti tovarni ob istem času. Nas povabijo ob enem času, Ruse pa ob drugem. Tako da takoj, ko avto z Rusi odide, avto z Ukrajinci pripelje.«

Tehnološke novosti dobivata obe strani hkrati

»Ko na ruskih dronih vidimo nov video prenosnik, takoj vemo, katero podjetje na Kitajskem ga je proizvedlo,« pravi Aleksej Babenko iz podjetja Vyriy Drone, ki dobavlja drone za ukrajinsko vojsko. »Potem jim pišemo. Seveda odgovorijo: »Ne, to ni naše.« Toda mi vprašamo še enkrat in oni rečejo: »Dobro, lahko ga prodamo tudi vam.« Enak proces deluje tudi v nasprotni smeri, dodaja Babenko: »Prosimo jih, naj za nas proizvedejo nekaj konkretnega za nas, in potem čez teden dni pošljejo vzorce v Rusijo in začnejo proizvajati isto za njih.« Pri tem Jakovenko opozarja, da so inženirji pogosto prisiljeni improvizirati zaradi pomanjkanja rezervnih delov, njihovi tekmeci na drugi strani pa so sumljivo dobro opremljeni s kitajsko tehnologijo.

Uradno Kitajska zavzema nevtralno stališče do vojne v Ukrajini in je prepovedala izvoz občutljivih tehnologij za brezpilotna letala tako v Rusijo kot v Ukrajino. Vendar pa zahodni obveščevalni viri in ukrajinski politiki kitajsko vlado obtožujejo, da se nagiba v korist Rusije, saj ruskim podjetjem celo dovoljuje nakup celotnih proizvodnih linij za premestitev v Rusijo.

Tudi Ukrajina si prizadeva za proizvodnjo dronov na svojem ozemlju, vendar je po besedah Jakovenka še vedno odvisna od Kitajske za približno 85 % komponent, ki so sestavni del preprostih fpv-dronov, ki se pogosto uporabljajo za kamikaze napade.