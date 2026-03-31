Vohunska bajka Sove, vlade, (ne)vladnikov in levih medijev že sesuta v prah!

Piše: Nova24tv.si

Predvolilna vohunska bajka, ki so jo v javnost prvotno lansirali aktivisti tranzicijske levice, je bila očitno povsem izmišljena. Luč dneva je namreč ugledal dokument Sove, na katerem je bazirala – ta pa v ničemer ne povezuje stranke SDS s skrivnimi posnetki, ki so se v predvolilnem obdobju znašli v javnosti.

Vse bolj jasno postaja, da je vlada zlorabila podatke o prisotnosti podjetja Black Cube v Sloveniji. Dokument namreč kaže, da so bili ti v Sloveniji prisotni zaradi opravkov ali poslov, ki niso bili povezani s skrivnimi snemanji predstavnikov tranzicijske levice.

Dokument sicer razkriva, da so bili v Sloveniji prisotni uslužbenci nekakšne detektivske agencije Black Cube, ki jih Sova naziva kot “zasebna obveščevalna agencija”. Da ne gre za obveščevalce, pa priča že dejstvo, da je eden od njih za plačilo uporabil kar kreditno kartico in da so se v hotelu očitno prijavili s svojimi resničnimi imeni. Dokument Sove je pridobil Info360.

Spomnimo, vohunsko zgodbo so v predvolilnem obdobju lansirali znani aktivisti levice (Nika Kovač, Filip Dobranić in novinar Borut Mekina), zgodbo pa so koordinirano pograbili mediji in vlada. Trdili so, da za objavljenimi posnetki stoji podjetje Black Cube, to pa so povezali z SDS. Preprosto povedano, predstavili so zgodbo, da za prisluhi stoji SDS, sicer povsem brez dokazov. Niso dokazali, da za posnetki stoji Black Cube, niso dokazali, da je Black Cube povezan z SDS. Celotno zgodbo so nato ocenili kot vplive na volitve iz tujine in kot vprašanje suverenosti države, kar pa je bilo nasploh absurdno, saj se pojavlja vprašanje, na kak način bi lahko posnetki, ki so razkrivali korupcijo tranzicijske levice, ogrožali slovensko suverenost.

Sedaj je jasno, zakaj niso predstavili nobenih dokazov. Preprosto zato, ker jih ni bilo. Očitno je celoten konstrukt tranzicijske levice temeljil na izmišljotinah.

Pa poglejmo ključne dele dokumenta.

Agencija Sova navaja podrobnosti šestih skrivnih snemanj, na katerih so se znašli posamezniki tranzicijske levice. Ne navajajo avtorja snemanja, pač pa zgolj okoliščine snemanj. Podatki oseb, ki so se sestajale in snemale Dominiko Švarc Pipan in druge, so anonimizirani. Kar je nenavadno, saj gre verjetno za izmišljene identitete. Navajajo tudi znane podatke, da so srečanja potekala v Zagrebu, na Dunaju in v Londonu. Gre za že znane podatke.

Nato pišejo, da so se predstavniki podjetja večkrat oglasili tudi v Ljubljani. Gre za osebe Tzur Liron, Zorella Dan, Eiland Giora. Razloga za obisk ne navajajo.

Na tej točki “vohunska bajka”, uperjena zoper SDS, povsem propade. Uslužbenci podjetja Black Cube so se, glede na dokument Sove, večkrat oglasili v Sloveniji: 1. 12. 2025, 10. 12. 2025 – 11. 12. 2025, 22. 12. 2025, 17. 2. 2026 – 18. 2. 2026.

Datumi prihodov v Ljubljano ne sovpadajo z datumi skrivnih snemanj, njihova prisotnost v Sloveniji pa nakazuje, da so bili tukaj zaradi drugih opravkov, nepovezanih s snemanji, ki so se odvijala v tujini. Vzročno-posledična povezava med Black Cube, SDS in posnetki ni bila vzpostavljena.

O verjetnem avtorju skrivnih posnetkov smo pisali v preteklih dneh. Vlada Roberta Goloba je v zadnjih štirih letih neprestano napadala Izrael, tako v domačih medijih kot v tujih. Predsednik vlade je na generalni skupščini Združenih narodov vzneseno napadel izraelskega premierja, Slovenija pa je napovedala pridružitev tožbi zoper Izrael na Meddržavnem sodišču. Ko so se začeli posnetki objavljati, je vlada nemudoma odstopila od namere k pridružitvi tožbi, izraelsko zunanje ministrstvo pa je to izjavo javno pozdravilo na družbenem omrežju X. Kdo je torej stal za posnetki? Zagotovo ne detektivska agencija Black Cube.

Celoten dokument, ki ga je pridobil Info360, si lahko ogledate spodaj: