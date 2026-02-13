Vodstvo RTVS dokončno snelo rokavice: “Ne zaupamo več tej ekipi Tarče!”; bodo sledile čistke?

Piše: G. B.

Očitno je na RTV Slovenija po včerajšnji odpovedi oddaje Tarča vrag dokončno vzel šalo. Po razkritju, da so se zlagali glede razloga, zakaj je oddaja odpadla, je sedaj prišlo brutalno maščevanje.

Ob zadnji odpovedi oddaje Tarče na TV Slovenija (TVS) sta se vodstvo televizije in ustvarjalci oddaje Tarča odzvala vsak zase, poroča STA. Vodstvo TVS poudarja, da ekipa Tarče ne uživa več njihovega zaupanja, ob čemer zavrača namigovanja o pritiskih na Tarčo. Ekipa Tarče pa je v četrtek opozorila, da so prejeli pisno opozorilo o mogočem ukrepanju. Kar pomeni, da je bila “bolezen v ekipi” le izgovor, očitno se pripravlja čistka, ki bi bolj sodila v čase Franca Popita in Staneta Dolanca .

Po navedbah uredništva Tarče je oddaja odpadla potem, ko so jim nadrejeni sporočili, da oddaje, kakršno so sprva načrtovali, ne bo. “Pisno smo prejeli tudi opozorilo o mogočem ukrepanju zoper uredništvo, če bo oddaja taka, kot smo jo načrtovali. Žal nam je, da se o tem razpravlja javno, preden smo se imeli priložnost o tem pogovoriti znotraj RTV Slovenija,” so v četrtek navedli na uradnem Facebook profilu oddaje Tarča. Spomnimo: v oddaji Tarča so želeli nadaljevati zgodbo o koruptivnih primerih delovanja Roberta Goloba. Vendar so prišli ukazi z vrha, da se to ne sme zgoditi.

Ker pa se je vodstvo RTV sedaj znašlo v precej veliki godlji, so se odzvali agresivno. “Namigovanja o domnevnih pritiskih na oddajo Tarča so manipulacija in laž,” v današnji izjavi za javnost poudarja direktorica TVS Ksenija Horvat. “Niti vodstvo Televizije Slovenija niti uredniki v informativnem programu niso nikoli in tudi tokrat ne prepovedali nobene teme, ki bi jo predlagala ekipa Tarče,” je izpostavila.

Kot je pojasnila, kot direktorica televizije nima pristojnosti za izbiro, odobravanje ali zavračanje tem, a je v ponedeljek najprej izvedela, da ustvarjalci Tarče pripravljajo temo o podeželju ter zapiranju bank in pošt. Še isti dan pa je slišala, da je urednik Tarče Boštjan Kogovšek pristojnega urednika obvestil, da si želi voditeljica Tarče Erika Žnidaršič namesto tega v oddaji soočiti predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba in predsednika SDS Janeza Janšo. Kot je poudarila, bi bilo tudi takšno soočenje zanimivo in relevantno, če bi le protagonista privolila vanj. A kasneje je prišlo sporočilo, da voditeljice Tarče zaradi nepredvidljivih dogodkov od torka ne bo.

Nočejo “boksarskega ringa” v studiu?

Horvatova je danes navedla tudi, da je Žnidaršičeva odklonila vodenje dveh od osmih predvolilnih soočenj. “Uredniki so računali nanjo, toda če ima programski ustvarjalec zadržek glede neke vsebine, glede nekega dela, glede na to, da se mu mora 100-odstotno posvetiti, potem ga ne silimo,” je dejala. Ob tem je napadla ekipo oddaje Tarča, ki je bila na sporedu minuli četrtek. Kot je ocenila, je ta po vsebini, zasedbi in poizvedbi bolj spominjala na politični ring kot pa na preiskovalno oddajo, v kateri TVS razkriva nepravilnosti in jih osvetli s preudarno razpravo z relevantnimi sogovorniki. Ob tem je izpostavila programske standarde Radiotelevizije Slovenija (RTVS).

“Vnovič, kot že neštetokrat prej, sem poudarila, da si kot direktorica TV Slovenija v programih ne želim senzacionalističnih vsebin, oddaj z napaberkovanimi podatki in gosti iz politične sfere, za katere je vnaprej jasno, da ne bodo prispevali ne k poglobitvi teme ne k razjasnitvi razmer, temveč kvečjemu k predvolilnemu nabiranju točk, podpihovanju strasti, prepirljivosti in družbenih razdorov. V napetem predvolilnem vzdušju ocenjujem, da je to še posebej pomembno,” je poudarila. “Zapisi, da je voditeljica Tarče umaknjena z ekranov do volitev, ne držijo,” pa je poudarila odgovorna urednica informativnega programa TVS Polona Fijavž.

Kot je pojasnila, je ekipa Tarče znotraj informativnega programa samostojno uredništvo. V minulih dveh letih je ekipa po njenih besedah pripravila številne odmevne oddaje in pomembna razkritja, ob čemer je imela “vse moje zaupanje in podporo. V vsebino njihovih razkritij in oddaj se nikoli nisem vtikala, nisem posegala v noben prispevek, nismo spreminjali poteka oddaje ali kot rečeno, posegali v prispevke in tudi nobene teme nisem nikoli zavrnila”.

“Ob manipulacijah, ki se od sinoči pojavljajo tudi od Tarče, moram povedati, da zaupanja v ekipo Tarče, ki so ga imeli vsa ta leta, nimam več,” je dodala Polona Fijavž. Kot je dejala, ji je žal, da se razprave, ki sodijo na uredniške sestanke, rešujejo v javnosti. “Ampak stvari so šle predaleč in javnost ima ob številnih manipulacijah, zlorabah, ki se pojavljajo v medijih in na družbenih omrežjih, pravico vedeti, kaj se dogaja,” je poudarila.

Zakaj so potrebovali oddajo o Orbanu?

Že včeraj se je na vodstvo RTV obrnil tudi eden od naših bralcev in jim očital ukinitev oddaje. “Tarče nismo ukinili, še včeraj smo se dogovarjali o vsebini oddaje, potem pa smo jo morali zaradi bolezni v ekipi odpovedati. Če se to ne bi zgodilo, bi bila oddaja na sporedu, kot predvideno. V prihodnjih tednih, v času predvolilnih soočenj, bodo predvolilna soočenja, pri katerih bo sodelovala tudi ekipa TARČE,” je na to sporočilo v sredo, 11. februarja, odgovorila Fijavževa. Ta navedba se je izkazala za laž. Očitno so potrebovali t. i. “prime-time” termin za hujskaško oddajo o Viktorju Orbanu, kar je očitno usluga RTVS skupinama Renew ter evrosocialistov, ki sta bili nedavno na obisku v Sloveniji in solili pamet o “orbanizaciji”.

No, “nikogaršnji hlapci” so ob dogajanju tiho, Društvo novinarjev Slovenije se je odzvalo z zelo splošno izjavo, ki ne pove pravzaprav nič, ministrica za kulturo Asta Vrečko pa se spreneveda, češ da se sama ne vmešava v uredniško politiko medija, ki mora biti avtonomna. Javna radiotelevzija mora biti po njenem mnenju neodvisna in notranje demokratična. Je pa izpostavila, da so v tem mandatu sprejeli paket medijske zakonodaje, tudi novelo zakona o RTV, s čimer so po njeni oceni zagotovili avtonomijo zavoda in zagotovili financiranje.

Glede na izjave obeh dam z RTV torej lahko sklepamo, da bodo sledile kadrovske čistke. Državljani bi se morali na to odzvati z bojkotom plačila rtv prispevka.