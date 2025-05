Vložena interpelacija proti Poklukarju, slednji se spreneveda

Piše: C. R.

Poslanci iz vrst NSi in Demokratov so danes vložili interpelacijo ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja. Med očitki so med drugim nanizali neustrezen odziv ob aferi izkoriščanja tujih delavcev, “problematično reorganizacijo” centra za varovanje in zaščito, neuspešno spopadanje s kadrovskim primanjkljajem ter poslabšanje splošne varnosti.

Besedilo interpelacije, pod katero so se podpisali poslanci opozicijske NSi in poslanci poslanske skupine nepovezanih poslancev pod vodstvom Anžeta Logarja, sicer še ni javno objavljena na spletni strani DZ, razloge zanjo pa naj bi predlagatelji podrobneje predstavili v začetku prihodnjega tedna.

“Minister za notranje zadeve si zasluži ponovno interpelacijo, saj se na nobenem ključnem področju zagotavljanja varnosti zadeve niso izboljšale,” je v odzivu za STA o razlogih za interpelacijo navedel Logar.

Tako on kot tudi poslanska skupina NSi pa sta med ključnimi očitki izpostavila odzivanje ob aferi o izkoriščanju tujih delavcev. Ministra namreč po mnenju predlagateljev bremeni domnevna vpletenost njega in vrha policije v preiskavo zoper gostinca Aleša Hvalo, ki je osumljen trgovine z belim blagom. Po nedavnem poročanju oddaje Tarča na Televiziji Slovenija (TVS) naj bi bili namreč na ministrstvu seznanjeni, da policija Hvalo preiskuje. Minister Poklukar in zdaj že nekdanji šef policije Senad Jušić sta se po poročanju TVS z delegacijo lani, sredi policijske preiskave Hvale, tudi odpravila v njegovo gostišče.

Predlagatelji kot problematično ocenjujejo tudi reorganizacijo centra za varovanje in zaščito, ki jo je Poklukar odredil decembra lani na podlagi ugotovitev izrednega nadzora. Pri tem se sklicujejo na opozorila sindikata policistov, ki je prejšnji teden vložil prijavo na inšpektorat za javni sektor, ker v povezavi z reorganizacijo centra ključne pripombe policijskih sindikatov niso bile upoštevane. Prenova centra predvideva ukinitev obstoječih delovnih mest, pri čemer se bodo morali policisti na nova mesta prijaviti z vlogami, tak način premeščanja odpira vprašanje o zakonitosti in predstavlja nevarnost, da bi reorganizacija postala orodje za obračunavanje z določenimi kadri, med drugim izpostavljajo poslanci, podpisani pod predlog interpelacije.

Med očitki na račun notranjega ministra pa so nanizali še poslabšanje splošne varnosti, neuspešno spopadanje z velikim kadrovskim primanjkljajem v policiji kot tudi ponovljen nakup helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči. Pri tem gre po navedbah predlagateljev za “praktično identično naročilo” kot pred letom dni, pri katerem je minister ravnal “zavestno malomarno in s prikazovanjem lažnih okoliščin spravil v zmoto predstavnike vlade in državljane”.

“Zaupanje v organe pregona je za državljanke in državljane ključno, s svojim (ne)ukrepanjem pa je minister to zaupanje izgubil,” navaja Logar.

Predlagatelji interpelacije so prepričani, da je minister za navedeno subjektivno in objektivno odgovoren, zato predlagajo njegovo razrešitev z ministrskega položaja.

Minister Poklukar se je že odzval na družbenem omrežju Facebook, kjer je zapisal, da predlagatelje očitno zelo moti dobro delo ministrstva za notranje zadeve ter uspešnost in neodvisnost slovenske policije pri zagotavljanju visoke stopnje varnosti v državi.

V koalicijski Levici pa so v prvem odzivu napovedali, da bodo vsebino interpelacije komentirali ter se do nje opredelili, ko bo v celoti znana. Sicer pa, so dodali, interpelacijo razumejo kot prostor, v katerem lahko minister pojasni svoje preteklo delo in odgovori na morebitne očitke. Pri tem so še poudarili, da v Levici niso “nikoli skrivali zaskrbljenosti ob poročilih o kršitvah delavskih pravic in vedno klicali k nujnem ukrepanju, če do njih prihaja”.

Ostale odzive koalicije je pričakovati v začetku prihodnjega tedna.

To je sicer že druga interpelacija ministra Poklukarja, prvo je uspešno prestal konec januarja letos. Opozicija pa je v mandatu vlade Roberta Goloba v DZ vložila skupno 12 interpelacij.