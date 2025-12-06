Vladna vojna proti podjetništvu: pet let brez možnosti ponovnega vstopa

Piše: Lucija Kavčič (Nova24tv.si)

V Sloveniji je težko biti samostojni podjetnik – z letošnjim leto pa je to postalo še težje, saj Golobova vlada požrešno zvišuje davke, na zadnje novembra letos. Toda ne samo to. Na družbene omrežju X so začeli opozarjati na skoraj spregledano določilo iz novembrskega novega zakona o normirancih, ki je več kot rigorozno.

Gre za to, da če bo nekdo zaprl normirani s.p., ker ni imel dela, ga kar pet let ne bo mogel več odpreti. Zakon je naravnost nor, je na družbenem omrežju X opozoril Žiga Turk.

Tudi na poslovni.si opozarjajo na to, da se za normirane s.p-je uveljavljajo še strožje novosti že po enem letu.

Z začetkom leta 2025 je že začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AB), ki je močno zaostril pogoje za normirance, in poleg tega, da je postavil nižje meje za vstop, določil še dodatne zahteve, ki so:

Pogoj polnega zavarovanja vsaj 9 mesecev mora izpolniti nosilec s.p. sam (ne več z zaposlitvijo druge osebe)

Obvezno razkritje prihodkov, doseženih s povezano osebo ali delodajalcem

Strožji izstopni pogoji

Januarske spremembe so bile predstavljene kot ukrep proti “davčnim oazam” in zlorabam sistema, povzročile pa so val kritik s strani samostojnih podjetnikov in njihovih združenj, so zapisali na poslovni.si.

Novembra letos nov zakon o normirancih

Samo deset mesecev po prvi reformi je Državni zbor 11. novembra 2025 sprejel nov zakon, ki tokrat zvišuje pragove, opozarjajo na poslovni.si. Zakon o izplačilu zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov spet spreminja vstopne pogoje – tokrat od l. 2026 zvišuje meje za vstop: za polne normirance: zvišanje s 60.000 na 120.000 EUR, za popoldanske normirance: zvišanje s 30.000 na 50.000 EUR, in uvaja nove izstopne pogoje, ki bodo veljali za povprečje dveh let za polne normirance: 120.000 EUR, za popoldanske normirance: 50.000 EUR in za ostale zavezance: 85.000 EUR

Dodatne novosti pa so še: Progresivna davčna stopnja: uvedba 20% in 35% davčne stopnje

Prehod na višjo stopnjo pri davčni osnovi, ki ustreza prihodkom 120.000 EUR

Petletno čakalno obdobje za ponovni vstop v sistem (kar naj bo preprečevalo zlorabe)

(kar naj bo preprečevalo zlorabe) Upoštevanje prihodkov tudi iz prvega leta poslovanja pri preverjanju pogojev

Golobova vlada sprejema nove in nove zakone, novele in spremembe, a vsaka nova prinese spet slabše pogoje za podjetnike in slovensko gospodarstvo nasploh. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je ob tem opozorila, da nenehno spreminjanje pravil ustvarja nepredvidljivo poslovno okolje. Tudi Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je kritična do pogostih sprememb, ki otežujejo dolgoročno načrtovanje in naložbe.