Vladi je uspelo prispevek, ki ga je ukinila, že drugič podražiti. Skok na 39,36 evra

Piše: Spletni časopis

“To je tisti prostovoljni prispevek, ki so ga vzeli zavarovalnicam, da ga ne bodo zvišale, ga spremenili v obveznega in ga sedaj že drugič zvišali. Ob tem so po njihovih navedbah navrtali izgubo v znesku 240 mio in še nekaterim zavarovalnicam plačali skupno odškodnino 33 mio.”

Tako je nekdanji šef finančne uprave Ivan Simič komentiral, da se bo s prvim marcem drugič podražil prostovoljni zdravstveni prispevek. Prostovoljni prispevek je koalicija Svobode, SD in Levica spektakularno ukinila, ker so ga zavarovalnice, ki so bile v pretežno državni in javni lasti, nameravale podražiti. Argument je bil, da privatniki ne smejo imeti še več dobičkov. V resnici so vladajoči plačevanje zavarovanja le prenesli na Zavod za zdravstveno zavarovanje in ga preoblikovala v že drugi obvezni zdravstveni prispevek za zdravstvo. To je hkrati prvi prispevek, ki so ga določili tudi za upokojence, ki takšnih pavšalnih prispevkov pred tem niso plačevali.

Za dolgotrajno oskrbo sto milijonov, ki ostajajo neporabljeni, storitve ni

Pozneje so temu dodali še prispevek za dolgotrajno oskrbo, s katerim so od upokojencev lani zbrali kakšnih 35 milijonov evrov. Do konca leta pa vladajoči, tudi zaradi kaosa na ministrstvu za solidarno prihodnost, niso uspeli porabiti 140 milijonov zbranih za ta namen.

Da bo s prvim marcem prispevek, ki ga vsi plačujemo v enakem znesku, višji, je podpisala ministrica Valentina Prevolnik Rupel. Nekdanji šef finančne uprave Ivan Simič se je na že drugo podražitev na omrežju X odzval tako:

Pregled, kakšen je bil prostovoljen prispevek pred “ukinitvijo” in kakšna je nova državna dajatev danes, je takšen:

Datum Status prispevka Znesek (€) Opomba Prej Prostovoljno (VZZ) 35,67 Plačilo po izbiri Januar 2024 Obvezni (OZP) 35,00 “Ukinitev” in podržavljenje Marec 2025 Prva podražitev 37,22* Uskladitev Marec 2026 Druga podražitev 39,36 Trenutno stanje

Obljube o tem, kako bodo z ukinitvijo dopolnilnega zavarovanja zaščitili denarnice državljanov in pregnali »dobičkarje«, so se razblinile v seriji uradnih listov z novimi, višjimi zneski. Namesto obljubljenega javnega zdravstva, ki bi delovalo, smo dobili le nov, obvezen in redno rastoč davek, ki ne prizanaša niti tistim z najnižjimi pokojninami. Medtem ko se na računih ZZZS kopičijo milijoni za dolgotrajno oskrbo, ki jih država ne zna ali ne zmore porabiti, državljani vsak mesec plačujemo več za storitve, na katere čakamo vse dlje.