Vladajoča klika brezsramno zapravlja

Slovenija doživlja največji padec bruto domačega proizvoda (BDP) v evroobmočju. Smo na robu recesije, hkrati pa tudi med davčno najbolj obremenjenimi in na zadnjem mestu pri črpanju evropskih sredstev. Imamo pa zelo zapravljivo vlado. Težava je tudi netransparentnost porabe davkoplačevalskega denarja za ugodnosti posameznih članov vladajoče elite.

Po podatkih, ki jih je od vlade pridobil poslanec SDS Anton Šturbej, so ministrstva in kabinet predsednika vlade Roberta Goloba v letu 2024 za reprezentanco porabili 1,844 milijona evrov. To vključuje stroške za pogostitve, večerje, hotele, darila in podobno. Poraba v višini 1,844 milijona evrov v letu 2024 je tudi približno 10-krat večja od porabe v letu 2022, ko je znašala 189.139 evrov.

Še veliko preloženih stroškov

V to porabo pa na primer ni vključena poraba različnih agencij in skladov. Primer državnega stanovanjskega sklada, ki je nedavno plačal več kot 9 tisoč evrov za pogostitev v eni najdražjih, če ne celo najdražji novomeški gostilni, kaže na dodatne »preložene« stroške.

Nova ministrstva, obilno zapravljanje

Poraba 1,844 milijona evrov v letu 2024 je tudi izjemno visoka v primerjavi s prejšnjimi leti. Delno je to posledica povečanja števila ministrstev, čeprav so Golobovi v obdobju 2022 in 2023 zatrjevali, da nova ministrstva ne bodo pomenila novih stroškov. Če odmislimo zelo povečano število zaposlenih, pa se že samo pri reprezentanci kaže, da ni tako. Stroški enormno naraščajo. Vlada ima pet dodatnih ministrstev, skupno 19, kar je največ v zgodovini Slovenije. Več ministrstev pa pomeni tudi več priložnosti za reprezentančne stroške.

Zapravljivost so pokazali takoj

Golobova koalicija (Gibanje Svoboda, SD in Levica) je že v prvem letu mandata pokazala trend višje porabe, v letu 2024 pa se je ta še povečal. V obdobju od junija do decembra 2022 je bilo za reprezentanco porabljenih 105.228 evrov, kar je že preseglo porabo Janševe vlade v prvih petih mesecih istega leta (83.910 evrov). Potem se je to še stopnjevalo.

Janševi porabili manj kot 5 odstotkov porabe Golobovih

Primerjava porabe javnega denarja za reprezentanco nadalje pokaže, da je Janševa vlada (januar – maj 2022) porabila 83.910 evrov, kar je manj kot 5 odstotkov porabe Golobovih v letu 2024. Podatkov za leto 2023 in prve mesece v letu 2025 na ministrstvih večinoma še niso zbrali, pri čemer so se sklicevali na dopustni rok po zakonu o medijih (sedem delovnih dni od prejetega vprašanja). Zato za zdaj objavljamo to, kar je javno dostopno, temu pa do oddaje prispevka v tisk ni nihče oporekal.

Rekorder: 21-krat več kot leta 2022

Med porabniki so tudi posebno veliki zapravljivci. Obrambno ministrstvo, ki ga vodi nekdanji tržiški župan Borut Sajovic, pred njim ga je vodil Marjan Šarec (oba Gibanje Svoboda), je v letu 2024 porabilo največ za reprezentanco, rekordnih 442 tisoč evrov ali približno 21-krat več kot v vsem letu 2022.

Ministrstvo za zunanje zadeve, ki ga vodi Tanja Fajon (SD), je v letu 2024 za reprezentanco porabilo dobrih 202 tisoč evrov ali neprimerljivo več kot v letu 2022, ko je bilo za te namene porabljenih manj kot dva tisoč evrov. Delno to lahko pripišemo povečanim mednarodnim obveznostim, kot je članstvo v Varnostnem svetu Organizacije združenih narodov (VS OZN). Vendar pa visok skok v letu 2024 sproža vprašanja o učinkovitosti in etičnosti porabe vrha zunanjega ministrstva. Podatki so tudi odraz popotovanj ministrice Tanje Fajon, za katero velja, da »nabira letalske milje«, da torej potuje in pri tem nima meje.

Izredno visoki so tudi stroški ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, ki ga vodi Aleksander Jevšek (SD). Ob tem, da je Slovenija najslabša pri črpanju evropskih sredstev, lokalni razvoj zaradi tega pa zelo trpi, je Jevškovo ministrstvo za reprezentanco lani porabilo dobrih 123 tisoč evrov. To je bilo dobrih sto tisoč evrov več kot v letu 2022.

Izredno zapravljivi so tudi na ministrstvu za gospodarstvo, ki ga vodi Matjaž Han (SD). Porabili so kar 101 tisoč evrov.

Med ministrstvi, ki so za reprezentanco lani porabili najmanj, sta ministrstvi za kulturo in solidarno prihodnost, ki ju vodita Asta Vrečko in Simon Maljevac (oba Levica). Vendar pa se v tem delu lahko skrivajo prikriti oz. preneseni stroški, kot je v primeru Maljevca reprezentanca stanovanjskega sklada, ki spada pod njegov resor. V primeru Vrečkove pa poznavalci navajajo prenesene stroške v primeru različnih drugih ustanov in agencij. Težava je torej nepreglednost. Je pa bolj zapravljivo ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki ga vodi tretji minister iz vrst Levice Luka Mesec. Lani so porabili skoraj 48 tisoč evrov, leta 2022 pa manj kot dva tisoč evrov. Razlika je torej očitna.

Prejšnja vlada (Janez Janša do maja 2022)

Poraba Janševe vlade je bila bistveno nižja kot poraba Golobove vlade, kar je nedvomno posledica tudi manjšega števila ministrstev. V celotnem letu 2022 (ki zajema čas Janševe vlade do 31. maja in Golobove vlade od junija) je bilo za reprezentanco porabljenih 189.139 evrov. Od tega je Janševa vlada (od januarja do maja 2022) porabila 83.910 evrov.

Stroški kabineta predsednika vlade (2022)

Nižji zneski v času Janševe vlade nedvomno kažejo na manj razkošne pogostitve. V letu 2022 je Kabinet predsednika vlade Janeza Janše za reprezentanco porabil 18.305 evrov, kar je skoraj štirikrat manj kot Golobov kabinet v prvih devetih mesecih 2023, ko naj bi bili po poročanju nekaterih medijev in dostopnih podatkih porabili 67.642 evrov. Za leto 2024 so navedli znesek 33.747 evrov.

Podatki o zapravljanju za reprezentanco zdajšnje slovenske vlade pod vodstvom Roberta Goloba od maja 2022 in primerjava s prejšnjo vlado pod vodstvom Janeza Janše do maja 2022 so prikazani v posebni tabeli.

V začetku maja 2025 se je iztekel razpis za porabo še 120.000 evrov v naslednjih 12 mesecih. Zahtevajo pa letalo za šest potnikov z možnostjo pogostitve s hrano in pijačo.

Visoki stroški za najem zasebnega letala

Po visokih stroških reprezentance, za kar so ministrstva in kabinet predsednika vlade samo v letu 2024 porabili 10-krat več kot v času Janševe vlade, v znesku je bilo to skoraj dva milijona evrov, se je zdaj razkrila še visoka poraba za najem zasebnih letal. Tako je samo kabinet predsednika vlade Roberta Goloba v času od maja 2023 do maja 2025, to je v dveh letih, za najem zasebnega letala porabil 150.400 evrov, obstaja pa možnost še kakšnega odprtega, t. i. neplačanega računa. Znesek je bil namreč določen pri 165.600 evrih.

V začetku maja 2025 se je iztekel razpis za porabo 120.000 evrov v naslednjih 12 mesecih. Zahtevajo pa letalo za šest potnikov z možnostjo pogostitve s hrano in pijačo. Skupno nas bo to v Golobovem mandatu v treh letih stalo predvidoma 300 tisoč evrov. Doslej so z zasebnimi letali podjetij Flycom Aviation iz Velikih Brusnic pri Novem mestu in Janez Let iz Ljubljane leteli najmanj 9-krat, in to čeprav ima predsednik vlade na voljo falcon, hkrati pa so na voljo še redne letalske linije.

Nazoren prikaz za boljšo razumljivost tematike

Medtem ko je babici v lekarni zmanjkalo denarja za doplačilo za tablete proti bolečinam, je visoki uradnik ministrstva na službeni kartici podpisal še eno »reprezentančno večerjo« z vinom po 70 evrov na steklenico. V času, ko javne službe životarijo, čakalne vrste v zdravstvu rastejo in javni sektor škriplje, si izbranci ljudstva izbirajo najboljše jedilnike, najdražje hotele in prestižne poti – vse to v imenu »reprezentance«. Toda kaj pravzaprav zastopajo poleg lastnih želodcev?

