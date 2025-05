Vlada zavrača dialog s kmeti, Golob, v trdnem primežu nevladnikov, se je ustrašil!

Piše: Moja Dolenjska

Predsednik vlade Robert Golob se je ustrašil. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić ni več noben dejavnik. Zdaj kmečke nevladne organizacije izvajajo neposredni pritisk na Goloba.

Vlada zavrača dialog s kmeti. O tem so kmetijske stanovske organizacije včeraj nameravale obvestiti javnost.

Kljub številnim pobudam, pripombam in pozivom na portalu e-demokracija vlada namreč ključne zakonske predloge sprejema brez socialnega dialoga, saj očitno nima interesa za strateško pomembno vprašanje prehranske suverenosti.

Izjava je bila predvidena za včeraj, 15. maja, ob 12.30, na ploščadi pred državnim zborom. Potem pa je prišlo do spremembe. Po poslani napovedi izjave kmetijskih stanovskih organizacij glede zavračanja dialoga s kmeti s strani vlade so iz kabineta predsednika vlade prejeli odgovor o pripravljenosti predsednika vlade za srečanje z njimi.

“Datum in ura srečanja sta v usklajevanju, zato odpovedujemo napovedano današnjo izjavo in jo prestavljamo za nekaj dni. Kdaj in kje bo srečanje ter kasnejša izjava vas bomo pravočasno obvestili,” so v imenu kmetijskih stanovskih organizacij sporočili iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS).

Kmetijstvo zagotavlja prehransko varnost, stvar je preveč resna

Na naše vprašanje, kaj se dogaja, so nam iz KGZS odgovorili, da “demokratična družba temelji na svobodi izražanja in aktivnem sodelovanju civilne družbe v procesih odločanja”. “Dolžnost stanovskih organizacij pa je opozarjati na aktualne težave ter predstavljati interese svojih članov. Sploh v primeru kmetijske panoge, ki zagotavlja prehransko varnost in potrebuje podporo in razumevanje širše javnosti. Kakršenkoli poziv predsedniku Vlade RS glede ukrepanja v zvezi s kmetijsko problematiko je del demokratičnega dialoga.”

V sprejemanju obsežen sveženj kmetijske zakonodaje, delajo po svoje

Pojasnili so, da je trenutno “v procesu sprejemanja obsežen sveženj kmetijske zakonodaje, ki bo korenito posegla v tradicionalen način kmetovanja”. Zato je sodelovanje vseh nujno. “Vsak prezrt predlog, vsaka nerealna zahteva ne ogroža le posameznih kmetij, temveč celotno skupnost, prehransko varnost naroda in nenazadnje podobo slovenskega podeželja. Prepričani smo, da odločitev predsednika Vlade RS za okrepljeno sodelovanje z vsemi ključnimi deležniki na področju kmetijstva, vključno s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, temelji na zavedanju, da je to nujno za iskanje dolgoročnih, smelih rešitev,” so dodali.

Zapisali so še, da si v KGZS, ki jo vodi dr. Jože Podgoršek, organizacija pa ima bogato 25-letno zgodovino, prizadevajo za odprt dialog, tudi kadar prihaja do razlik v pogledih. “Treba je najti skupen jezik,” so dodali.

Pojasnili so, da je pristojno (kmetijsko) ministrstvo, ki ga vodi Mateja Čalušič (Svoboda), brez sodelovanja s kmetijskimi stanovskimi organizacijami predstavilo predloge zakonov in kasneje upoštevalo popravke večjega dela tehničnih sprememb ter napak pri pripravi zakonodaje.

Niso pa upoštevali ključnih vsebinskih pripomb.

Vseh pisnih odgovorov tudi še niso prejeli. Postopek sprejemanja zakonodaje pa gre svojo pot. Čas za vsebinske spremembe se izteka, pristojno ministrstvo pa se ne odziva.

Dober izgovor za udejanjenje interesov kapitala

V KGZS so dodali: “Vztrajanje pri nepopravljenih zakonih je nerazumno. Vse skupaj se zdi kot dober izgovor za udejanjenje interesov kapitala. Ukinjanje kmetijstva na območju Slovenije, ogroža prehransko varnost in podobo kulturne krajine slovenskega podeželja.”

Po naših zanesljivih informacijah pa je ministrica Mateja Čalušič povsem “out”, kot se temu reče. Tudi kmetijsko in prehransko politiko vodijo izbrane (levičarske) nevladne organizacije, ki zdaj pritiskajo na Goloba, naj predstavnikov kmetijskih organizacij ne poslušajo.

Včeraj pa se je Golob (očitno) ustrašil, da bi kmetijske stanovske organizacije to tudi obelodanile. Sestal naj bi se z njimi, so sporočili iz Golobovega kabineta, kdaj bo to, pa niso navedli. Menda je predsednik vlade “zelo zaseden”. Ja, petek je. In morje vabi.