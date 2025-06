Vlada se norčuje iz vojakov!

Piše: Moja Dolenjska

Sindikat vojakov Slovenije, ki ga zastopa predsednik Gvido Novak, je na Specializirano državno tožilstvo RS vložil kazensko ovadbo zoper odgovorne osebe na ministrstvu za obrambo, ki ga vodi Borut Sajovic (Svoboda).

Ovadbo so vložili zaradi sodobnega suženjskega odnosa v trgovini z ljudmi s prisilnim delom. Vložili so tudi prvo (vzorčno) tožbo za plačilo bivanja.

V sindikatu pojasnjujejo, da se od marca 2025 vojakom ukazuje bivanje na določenem kraju ali v enoti in za delo v tem delovnem času poleg plače ne prejmejo niti centa plačila. Ukazuje se jim po cel teden bivanja, lahko tudi več tednov in mesecev brez vsakršnega dodatnega plačila k osnovni plači.

Vlada se dobesedno norčuje iz vojakov!

Opravljanje dela brez plačila po 12 ur na dan pod to vlado za sindikat, ki predstavlja vojake, predstavlja vrhunec rušenja vojske in države, tega si še nobena vlada ni privoščila.

Zdi se, da ji zaposlovanje vojakov ni v interesu, kljub njihovemu pomanjkanju in nenehnemu novačenju mladih za težak poklic vojaka, dodajajo v sindikatu. In pojasnjujejo, da je bila za člana sindikata že vložena prva (vzorčna) tožba za plačilo bivanja po 1. januarju 2025.

Sindikat pa je, v skladu z navodili Službe za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi pri Ministrstvu za notranje zadeve in odgovornih za preprečevanje trgovine z ljudmi na Generalni policijski upravi, na Specializirano državno tožilstvo RS podal kazensko ovadbo zoper odgovorne na obrambnem ministrstvu. Očitajo jim kršenje temeljnih pravic delavcev, ker se množično kršijo predpisi o plačilu za opravljeno delo vojakov in tako se vojake spravlja v sodoben suženjski odnos v trgovini z ljudmi s prisilnim delom.

Pojasnjujejo, da do marca letos nobenemu vojaku še nikoli ni bilo ukazano bivanje, niti ena ura. Gre zaizigravanje dogovora sindikatov z vlado o tem, da se pripravljenost na določenem kraju šteje v delovni čas z namenom, da se množične tožbe za plačilo dela vojakov ustavijo.

Dodajajo še, da so se v okviru pogajanj o plačni reformi v javnem sektorju v zadnjih dveh letih vsi sindikati javnega sektorja z vlado dogovorili o štetju časa v službi (pripravljenost na določenem kraju) za delovni čas in tako plačevanja vojakov v višini 100-odstotne urne postavke, kot velja od 1. januarja 2025 po Kolektivni pogodbi za javni sektor. V drugi polovici marca letos pa se je vojakom pričelo ukazovati bivanje, in to brez plačila.

Sindikat pripadnike Slovenske vojske in člane ponovno poziva, da če se še niso odločili za tožbo, naj sledijo njihovim pozivom za vložitev tožbe, v povezavi: Plačilo pripravljenosti, saj se za plačilo njihovega dela serijsko sklepajo poravnave ali izdajajo sodbe na podlagi pripoznave (izda se sodba na podlagi priznanja druge strani, da vtoževano res ni bilo plačano), vendar le z vojaki v tožbi.

Vir in več: sindikatvojakov.si in Poziv