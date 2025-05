Vlada še naprej z nizko podporo; se pri strankah obeta preobrat?

Piše: Moja Dolenjska

Vlada Roberta Goloba še naprej beleži nizko zaupanje ljudi. Ne podpira je skoraj dve tretjini vprašanih. Med strankami še naprej vodi SDS, ki je povečala prednost pred Gibanjem Svoboda, je pokazala anketa Ninamedie za Dnevnik. Nasploh Gibanje Svoboda po ugotovitvah časopisa ne more več dohiteti SDS, saj mu je ta preveč pobegnila naprej.

Če bi bile volitve v nedeljo, bi SDS volilo nekoliko več vprašanih kot prejšnji mesec, in sicer 25,1 odstotka (aprila 24,3 odstotka). Za Gibanje Svoboda bi glasovalo 17,1 odstotka vprašanih (aprila 17,2 odstotka). Sledijo SD s 7,6 odstotka (aprila 7,3 odstotka), Levica s 6,3 odstotka (aprila 6,5 odstotka) in NSi s petimi odstotki (aprila 5,3 odstotka). Demokrati bi prejeli 4,1 odstotka (aprila 4,7 odstotka), Vesna dva odstotka (aprila 2,3 odstotka) in SLS 1,4 odstotka (aprila 1,6 odstotka).

Da ne vedo, koga bi volili, je odgovorilo 24,1 odstotka vprašanih (aprila 21,3 odstotka). 3,3 odstotka vprašanih (aprila 3,4 odstotka) ne bi volilo. Štiri odstotke vprašanih (aprila 6,1 odstotka) pa je odgovorilo, da bi volilo drugo stranko, med katerimi so navedli stranke Resni.ca, SNS, DeSUS, Glas upokojencev, Mi, socialisti, Piratsko stranko, Povežimo Slovenijo, Fokus, Konkretno, potencialno stranko Vladimirja Prebiliča in stranko Zeleni Slovenije.

Delo vlade je kot uspešno ocenilo 37 odstotkov vprašanih (aprila 36,1 odstotka), kot neuspešno pa 59,4 odstotka (aprila 59,2 odstotka). 3,6 odstotka vprašanih (aprila 4,7 odstotka) se do dela vlade ni opredelilo.

Med vsemi dosedanjimi premieri je največ anketirancev kot tistega, ki je najbolje opravljal svoje delo, označilo Janeza Drnovška (44,4 odstotka). V prvi peterici so še Janez Janša (26,3 odstotka), Robert Golob (sedem odstotkov), Borut Pahor (šest odstotkov) in Lojze Peterle (trije odstotki).