Vlada ruši trenutno ureditev zasebnih vrtcev

Zapisali so, da so zasebni vrtci dolga leta reševali stisko mnogih staršev, ki niso dobili možnosti vpisa otroka v javni vrtec, sedaj, ko se generacije počasi zmanjšujejo, pa odločevalce ne zanima kako in če bodo zasebni vrtci lahko delovali v prihodnosti. Ocenjujejo, da tak pristop ni pravičen in ne upravičen.

Poseg v sistem, ki dobro deluje tako z vidika javnih financ, saj so tovrstni vrtci ugodnejši in delujejo v korist staršev in otrok, kakor tudi iz vidika neogrožanja javne mreže, meče senco dvoma na razumevanje celotnega delovanja sistema javnih in zasebnih vrtcev.

Dejstvo je namreč, da zasebni in javni vrtci z medsebojnimi izobraževanji, opazovanji in sodelovanjem krepijo celotno predšolsko vzgojo v korist vseh otrok in s tem prispevajo pomemben delež k oblikovanju odgovorne ter zdrave družbe.