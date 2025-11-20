Vlada razkrila, koliko davkoplačevalskih evrov bo dala za Palestino, Nataša Pirc Musar pa skriva svoje dobrodelne vsote

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

“Predsednica republike in soprog predsednice redno darujeta v dobrodelne namene. Dobrodelnost za vsakega razumnega posameznika ne more biti stvar (samo)promocije, ampak iskrenega vzgiba. Zato tega, koliko in komu donirata, ne sporočata javnosti.”

Tako so mi iz urada predsednice republike Nataše Pirc Musar odgovorili, koliko bo predsednica, ki bo danes častna pokroviteljica dobrodelnega koncerta “Pesem zate – od srca do srca”, na katerem se bodo zbirala sredstva za otroke obolele z rakom, ki se zdravijo na Pediatrični kliniki, prispevala za otroke obolele z rakom. Dodatno sem vprašal tudi, ali bo med donatorji tudi njen soprog Aleš Musar, ki je znan kot premožen podjetnik. Prosil sem tudi, če sta med donatorji, za vsote obeh.

Vprašanje sem postavil tudi, ker ta teden mediji ravno poročamo, da je vlada podarila 1.200.000 evrov za plače uslužbencev in upokojencem Palestine. V vladi so podatek sami razkrili in ne trdijo, da to ne more biti stvar (samo)promocije, ampak iskrenega vzgiba in se zaradi tega ne sporoča javnosti. Dogovora o vladnem darilu bo danes podpisala zunanja ministrica Tanja Fajon ob robu donatorske skupine za Palestino.

Da predsednica in njen soprog prikrijeta zasebna nakazila, je lahko razumljivo, nikakor pa ne, ko gre za morebitno donacijo predsednice kot predstavnice države. Častna pokroviteljica ni zasebno. Zaradi tega sem urad prosil za dodatno pojasnilo o tem, ali kot častna pokroviteljica Pirc Musarjeva prispeva iz svojega proračuna denar za te otroke.

Če ima vlada denar za uslužbence palestinskih oblasti in upokojence tam, bi se morda lahko našel tudi za otroke, ki so oboleli za rakom pri predsednici republike, ki sicer ne odloča o državni porabi.

Dodaten odgovor ali je predsednica v uradni vlogi donirala za otroke in koliko, še čakam.