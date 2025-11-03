“Vlada obilno financira nevladnike, ki ob vsakem posredovanju proti Romom in migrantom, policistom skočijo za vrat”

Piše: Celjski glasnik

V torek, ko je v Novem mestu potekal protest proti neučinkoviti politiki Roberta Goloba v povezavi z romsko problematiko, so ljudje Goloba močno izžvižgali.

Kljub temu je predsednik vlade predstavil nekatere ukrepe, ki bi naj po njegovem pripomogli k zmanjšanju varnostnega tveganja v tem delu Slovenije, a kaj drugega kot večje represije policije ni obljubil. Pa vendar tudi tem obljubam predsednika vlade mnogi ne verjamejo.

Vlada obilno financira nevladnike, ki se obesijo za vrat policistom ob vsaki intervenciji, če niso dovolj prijazni do nasilnih Romov ali če niso dovolj vljudni do nezakonitih migrantov. — Matej Lahovnik (@LahovnikMatej) October 28, 2025

Tako denimo dr. l opozarja, da nikakor niso težava policisti in njihovo neukrepanje, ampak nevladne organizacije, ki močno sodelujejo z vlado. “Predsednik vlade, ki pravi, da se njegov državni aparat ni sposoben soočit z nasiljem Romov, bi moral odstopit. Problem je, da bi policista, ki bi takoj odločno posredoval ob nasilju Romov, “nevladniki”, ki jih Golobova vlada obilno zaliva z €€€, pribili na rasistični pranger,” opozarja Matej Lahovnik.

K temu pa dodaja še naslednje dejstvo, ki onemogoča ureditev tega področja. “Vlada obilno financira nevladnike, ki se obesijo za vrat policistom ob vsaki intervenciji, če niso dovolj prijazni do nasilnih Romov ali če niso dovolj vljudni do nezakonitih migrantov.“