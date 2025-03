Vlada nagrajuje nedelo: Nadomestilo za brezposelnost bi izenačili z minimalno plačo

Piše: I.K.(Nova24tv)

Golobova vlada nagrajuje nedelo. Nedelovni ljudje so naravni podporniki socializma. Nova ideja koalicije je, da bo najvišje denarno nadomestilo v višini minimalne plače.

Na ministrstvu za delo, ki ga vodi Luka Mesec iz kvote skrajno leve stranke Levica, napovedujejo tudi spremembe zakona o urejanju trga dela – po 13 letih zamrznitve naj bi povišali denarno nadomestilo za brezposelnost oziroma ga vezali na višino minimalne plače. Nižje nadomestilo naj bi po novem znašalo 60 odstotkov, najvišje pa bi se postopno dvignilo na 100 odstotkov minimalne plače. Se pravi, da bi nadomestilo z 892,50 evra poskočilo na 1277,72 evra – se pravi nadomestilo bi se zvišalo za neverjetnih 43,2 odstotka.

Višina je zdaj omejena

Denarno nadomestilo za brezposelnost zdaj ne more biti višje od 892,50 evra bruto ne glede na višino plače, ki jo je prejemal brezposelni, in s tem povezano višino plačanih prispevkov za primer brezposelnosti. Najvišji znesek je določil zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki je začel veljati leta 2012, določba pa je bila nato prenesena tudi v zakon o urejanju trga dela, od takrat je ta znesek nespremenjen, se je pa spremenilo najnižje nadomestilo, ki od 2019 znaša 530,19 evra bruto.

Od takrat je ta znesek nominalno enak in nespremenjen. Prav tako je že od leta 2019 nespremenjeno tudi najnižje nadomestilo, ki znaša 530,19 evra bruto, kar je celo manj od denarne socialne pomoči za samsko osebo, pa čeprav gre za pravico iz zavarovanja. Denarno nadomestilo se sicer, tako kot drugi transferji, usklajuje z inflacijo, vendar do najvišje določene višine, ki znaša 892,50 evra bruto. Zdaj bi najvišje nadomestilo poskočilo za skoraj 400 evrov, pri čemer je potrebno poudariti, da bi večina delavcev prejemala maksimalni znesek zaradi velike kompresije slovenskih plač.

Kaj bi vlada sploh rada dosegla?

Sprašujemo se, koga želi vlada s takšnim ukrepom motivirati. Zaposlene, da bodo zapustili delovna mesta, kjer niso zadovoljni? Oportuniste, ki bodo skakali od delovnega mesta do delovnega mesta, dokler ne izpolnijo pogojev za denarno nadomestilo? Delavec je namreč do treh mesecev denarnega nadomestila upravičen že po desetih mesecih dela (ali pa šestih, če je star manj kot 30 let), po petih letih že do šestih mesecev, po 15 letih pa do devetih mesecev.

Trenutno imamo v Sloveniji zaradi dobro delujočega gospodarstva, ki se uspešno upira napadom vlade, rekordno nizko brezposelnost, kar pomeni, da je delodajalcem izredno težko najti delavce – sploh za poklice, kjer je potrebno fizično delo. Zdaj je videti, da je z višanjem denarnega nadomestila vlada našla novo kreativno pot, kako podjetnikom otežiti dostop do delavcev. Delavec, ki bo za nedelo prejemal letno nadomestilo v višini minimalne plače, bo vsekakor manj motiviran za delo (in iskanje novega dela) kot pa danes, ko je delo eksistencialno potrebno.

Videti je, da se vlada tako z našim denarjem trudi narediti ljudi odvisne od velikega državnega aparata in redistribucije davkoplačevalskega denarja. Podoben trik je vedno bolj eksponentno in nerealistično višanje minimalne plače, ki v resnici manj prispeva k delavskim plačam kot k temu, da država iz davkov na bruto bruto plače prejme višji prejemek v proračun.

Medtem ko napredne države nagrajujejo delo in gospodarstvo, Slovenija pod aktualno vlado torej nagrajuje nedelo, hkrati pa z visokimi obdavčitvami uničuje gospodarsko dejavnost. V vladnih prizadevanjih ni moč spregledati hrepenenja po načrtnem vzdrževanju socializma, po negovanju volilnega telesa, ki ne razmišlja o tem, kako bo s produktivnostjo, ambicioznostjo in kreativnostjo nekaj konkretnega ustvaril, pomoč države pa prejel predvsem za dobro podjetniško zamisel (ali v resnični stiski), ki je zaradi pomanjkanja sredstev (še) ne more izpeljati, udejanjiti …

Gre za kaznovanje pridnosti in nagrajevanje z “bombončki” tistih, ki so spoznali, da se produktivnost ne splača. Nobeno presenečenje ni, da tak predlog prihaja s strani stranke, ki je kritično odvisna od volivcev, ki ne znajo skrbeti sami zase in za svojo eksistenco potrebujejo veliko državo.

Pri tem pa ne gre pozabiti na bridko spoznanje, da je ta (najbrž predvolilni) bombonček za lene v resnici financiran iz denarja tistih, ki še vedno delajo in ne prejemajo nadomestila – se pravi iz žepov davkoplačevalcev. Stranka Levica ne bo prispevala niti centa.