Vlada in ministrstvo za kulturo še brez računa za kampanjo za privilegije

Piše: Spletni časopis

Do jutri morajo vsi, ki želijo sodelovati v kampanji pred referendumom o pokojninskih privilegijih, odpreti posebne račune in o tem obvestiti državno volilno komisijo.

Doslej so račune po podatkih Ajpes odprli NSi, Stranka Glas upokojencev, Piratska stranka, Levica, SD, SDS, Zeleni, Zelene dežela in Lista zavedno Koper. Za zadnja dva ni čisto jasno, ali sta računa odprta za referendumsko kampanjo ali kakšno drugo.

Med pomembnejšimi strankami dan pred iztekom roka računov niso odprli iz Svobode, na spisku pa ni niti Demokratov. Predvsem Svoboda ga bo skoraj zanesljivo odprla. Ta stranka ima veliko denarja, ker so v parlamentu v njeno korist spremenili način delitve, stranke ga dobijo bolj po rezultatu volitev in manj med vse enako. Po vrhu pa so še povišali skupno vsoto, ki vsem strankam pade na račune mesečno iz proračuna. So velekapitalist po denarju, ki jim pade na račun iz državnega proračuna. Demokrati, ker na volitvah še niso nastopali, ne dobivajo nič.

Med prijavljenimi v kampanji, ker to ni dopustno, ni in ne bo vlade in ministrstva za kulturo, čeprav sta premier Robert Golob in Asta Vrečko že propagandno nastopala tudi kot funkcionarja vlade. In s tem zlorabljala javni funkciji za koristi svojih strank.

Na zadnjem zakonodajnem referendumu, na katerem volivci niso zavrnili največje čistke poslovnega in uredniškega vrha RTVS v zgodovini države, ustanovitve petih dodatnih ministrstev in zamika skrbi za starostnike, je za kampanjo Svoboda investirala več kot vsi drugi v seštevku. Po vrhu je zasebni inštitut 8. marec, ki ga je ustanovil Simon Maljevac (Levica), v referendumsko kampanjo za zavzetje RTVS vložil drugi največ denarja in več kot stranka Levica sama.

Tudi v kampanje na lanskih posvetovalnih referendumih, ki so veliko manj pomembni, ker rezultat politikov nič ne zavezuje, je največ vložila Svoboda. Razmerja vloženega denarja so bila takšna:

Vsi, ki so posebne račune za tokratni referendum doslej že odprli, so jih v Delavski hranilnici, kar je verjetno povezano s tem, da ima ta najbolj ugoden cenik za te storitve.

Rokovnik DVK odprtje posebnega računa do jutri zahteva tako: