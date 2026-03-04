Vlada daje 1,5 milijona letalski družbi, znani po Türkovih prevozih Palestincev v Sočo

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Vlada je včeraj prerazporedila 1,5 milijona evrov na generalni sekretariat vlade za najem letala, da bi naše državljane v Združenih arabskih emiratih in Omanu pripeljal na letališče v Sloveniji, oziroma okolici.

Portal javnih naročil pokaže, da so za prevoz naglo najeli Jordan Aviation (Aqaba Air). Bralci so me opozorili na povezavo tega podjetja s projekti, ki so blizu trenutni koaliciji in krogu bivšega predsednika Danila Türka. Brezplačno je ta družba prevažala otroke in njihove bližnje iz Gaze na zdravljenje v Sočo.

Glavni lastnik podjetja Jordan Aviation je Mohammed Al-Khashmani je nekdanji pilot jordanskih kraljevih letalskih sil (Royal Jordanian Air Force). Danes opravlja funkcijo predsednika upravnega odbora. Z našimi bolj levimi oblastmi je tesno povezan. Leta 2011 ga je takratni predsednik Danilo Türk odlikoval z redom za zasluge, ker je njegova letalska družba brezplačno prevažala Palestinske otroke iz Gaze na rehabilitacijo v URI Soča v Ljubljani. Članek, ki to opisuje, je takšen:

Z zdravljenjem Palestincev iz Gaze pa se je močno hvalila tudi sedanja vlada, ki pa se ji je zgodba nekoliko sfižila, ko se je pokazalo, da gre pri tem tudi za pomoč naše oblasti pri še dodatnih migracijah na Zahod.

Iz zasebnega zavoda Oštro Anuške Delić, ki ga plačujejo vladajoči, razvpit pa je tudi po skrbi za preverjanje dejstev (cenzuro) za Meto, so zaradi tega članka ob mene zahtevali pojasnila, “zmotila” jih je moja kritika vladajočih politikov, ker sem zapisal tako: “Otroke in spremljevalce so v Slovenijo pripeljali iz Egipta. Kot kaže številni veliko zdravstvene pomoči niso potrebovali in je šlo bolj le za preprostejši prevoz v Evropo.” Podatki, kako sta ministrstvo za javno upravo in za kulturo temu privatnemu zavodu v zadnjem letu nakazala 224.209 evrov so takšni:

Moje pisanje ni bilo v skladu s propagandnimi cilji politikov in jih je prizadelo. Ranilo. Užalila jih je kritika. Branilci prizadetih politikov iz zasebnega zavoda Oštro, ki se lažno predstavljajo za nekakšne neodvisne novinarje, opravljajo pa vlogo advokatov in piarovcev vladajočih, kar financira kar vlada teh istih politiko, svoje delo pa predstavljajo za nekakšno preverjanje, to počnejo, da bi opravičili, zakaj dobivajo vaš denar od vlade, ki jo vodijo ti isti politiki.

Jordanska letalska družba bo vsaj opravila lete, torej neko delo.

Družba se po ocenah potnikov na svetovnih portalih (npr. Skytrax, Flight-Report) uvršča v nižji srednji razred.

Skytrax ocena: Družba nima uradne zvezdične ocene (kot npr. 4-zvezdični Royal Jordanian), ocene potnikov pa so pogosto nizke (okoli 2/10 ).

Družba nima uradne zvezdične ocene (kot npr. 4-zvezdični Royal Jordanian), ocene potnikov pa so pogosto nizke (okoli ). Glavne pritožbe: Potniki največkrat izpostavljajo zamude, slabšo komunikacijo s strankami, starejšo notranjost letal in pomanjkljivo čistočo.

Potniki največkrat izpostavljajo zamude, slabšo komunikacijo s strankami, starejšo notranjost letal in pomanjkljivo čistočo. Pozitivne strani: Pogosto so ugodna izbira za lete v kraje, kamor večje družbe ne letijo direktno (npr. določene destinacije v Iraku, Egiptu ali Afriki).

Kljub mešanim ocenam glede udobja, Jordan Aviation izpolnjuje mednarodne varnostne standarde:

IOSA certifikat: Družba je večkrat zapored prejela certifikat IOSA (IATA Operational Safety Audit), kar je ključni svetovni standard za operativno varnost letalskih prevoznikov.

Družba je večkrat zapored prejela certifikat IOSA (IATA Operational Safety Audit), kar je ključni svetovni standard za operativno varnost letalskih prevoznikov. Certifikati: Priznavajo jih EASA (Evropska agencija za varnost v letalstvu) in JCARC (Jordanska komisija za civilno letalstvo).

Priznavajo jih EASA (Evropska agencija za varnost v letalstvu) in JCARC (Jordanska komisija za civilno letalstvo). Zgodovina incidentov: V preteklosti so zabeležili nekaj incidentov (npr. trši pristanki ali težave s podvozjem pri starejših modelih letal), vendar brez večjih tragičnih nesreč v zadnjem obdobju.

Sklep, kdo dobi 1,5 milijona za prevoze, je takšen: