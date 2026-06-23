Vlada bo ponovno ustanovila Muzej slovenske osamosvojitve

Piše: C. R., STA

Vlada bo na današnji seji sprejela sklep o ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve. Muzej je že bil ustanovljen leta 2021, a ga je prejšnja vlada ukinila, in združila z Muzejem novejše zgodovine v novem javnem zavodu – Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije, – se tako hkrati znebila in odpustila direktorja Muzeja novejše zgodovine Slovenije, Jožeta Dežmana.

S predlogoma sklepa, ki ju bo danes obravnavala vlada, se bosta Muzej slovenske osamosvojitve in Muzej novejše zgodovine Slovenije spet razdružila v dva ločena javna zavoda, izhaja iz predloga, ki je na dnevnem redu vladne seje.

Muzej slovenske osamosvojitve je bil leta 2021 ustanovljen s ciljem, da bi na enem mestu zbiral, ohranjal in preučeval premično kulturno dediščino, vezano na osamosvojitev in nastanek samostojne in neodvisne Republike Slovenije. Zanj so takrat predvideli prostore na Poljanski cesti v Ljubljani.

Prejšnja vlada ga je leta 2023 ukinila in združila z Muzejem novejše zgodovine Slovenije ter ustanovila nov javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije.

Da ministrstvo za kulturo z novim vodstvom ob 35-letnici osamosvojitve države ponovno načrtuje vzpostavitev Muzeja slovenske osamosvojitve, je na zaslišanju pred pristojnim parlamentarnim odborom napovedala tudi ministrica Ignacija Fridl Jarc.