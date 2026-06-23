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Vlada bo ponovno ustanovila Muzej slovenske osamosvojitve

FokusSlovenija
Golobova vlada je leta 2023 ukinila Muzej novejše zgodovine Slovenije in Muzej slovenske osamosvojitve ter ustanovila t. i. Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije (MuZXX). (Foto: Flickr, Domjisch / STA)

Piše: C. R., STA

Vlada bo na današnji seji sprejela sklep o ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve. Muzej je že bil ustanovljen leta 2021, a ga je prejšnja vlada ukinila, in združila z Muzejem novejše zgodovine v novem javnem zavodu – Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije, – se tako hkrati znebila in odpustila direktorja Muzeja novejše zgodovine Slovenije, Jožeta Dežmana. 

S predlogoma sklepa, ki ju bo danes obravnavala vlada, se bosta Muzej slovenske osamosvojitve in Muzej novejše zgodovine Slovenije spet razdružila v dva ločena javna zavoda, izhaja iz predloga, ki je na dnevnem redu vladne seje.

Muzej slovenske osamosvojitve je bil leta 2021 ustanovljen s ciljem, da bi na enem mestu zbiral, ohranjal in preučeval premično kulturno dediščino, vezano na osamosvojitev in nastanek samostojne in neodvisne Republike Slovenije. Zanj so takrat predvideli prostore na Poljanski cesti v Ljubljani.

Prejšnja vlada ga je leta 2023 ukinila in združila z Muzejem novejše zgodovine Slovenije ter ustanovila nov javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije.

Da ministrstvo za kulturo z novim vodstvom ob 35-letnici osamosvojitve države ponovno načrtuje vzpostavitev Muzeja slovenske osamosvojitve, je na zaslišanju pred pristojnim parlamentarnim odborom napovedala tudi ministrica Ignacija Fridl Jarc.

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