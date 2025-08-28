Vlada bi šolala Palestince pri nas

Piše: Spletni časopis

»Skupaj z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije bomo poiskali rešitve za sistemsko ureditev tega področja, da bi več mladim Palestincem omogočili izobraževanje v Sloveniji.«

Tako je zunanja ministrica Tanja Fajon ob obisku Varsen Aghabekian zagotovila, da bo naša država odprla vrata za dodatne migrante iz območja, ki ga pretresa brutalna vojna, ki je terjale številne žrtve v Gazi in Izraelu in povzročila tudi velikansko materialno škodo v regiji.

Del univerzitetnih profesorjev in vladajoči zavračajo tudi sodelovanje naše univerze z izraelskimi in sicer znanstveniki od tam in to celo v evropskih projektih. Grok razlike pojasni tako: “Izraelske univerze so na splošno višje rangirane in imajo večji globalni vpliv zaradi močne raziskovalne infrastrukture, tesnega sodelovanja z industrijo (zlasti tehnološko) in privlačnosti za mednarodne raziskovalce. Slovenske univerze so bolj regionalno usmerjene, z omejenimi sredstvi, kar vpliva na njihovo konkurenčnost.”

Letos je v našo državo nezakonito doslej prišlo najmanj 31 migrantov iz Palestine.

Sprožili so vojno leta 2023 na rojstni dan Vladimirja Putina Palestinci iz Gaze, oblast ima tam Hamas, z brutalnimi z verskim sovraštvom motiviranimi umori celih judovskih družin, posilstvi, ugrabitvami talcev in raketiranji Izraela. Povsem nečloveško ravnanje so, ko so je zgodilo, slavili Palestinci v Gazi in tudi izseljenci po svetu. Raketiranjem Izraela se je še isti dan pridružil Hezbolah iz Libanona, za katerim je podobno kot za Hamasom, vpliv Irana, ki je zaveznik Rusije pri napadu na Ukrajino. Sčasoma pa še Hutiji, za katere tudi velja, da so financirani in vodeni iz Irana.

Da mora vlada Roberta Goloba za Palestince zagotoviti več štipendij in študijskih mest na naših univerzah, so pred tem z javnim pismom zahtevali aktivisti proti Izraelu, ki so kot profesorji zaposleni na državnih univerzah. Prva podpisana je bila hčerka nekdanjega šefa komunistične partije, pozneje predsednika republike Milana Kučana, Ana Kučan. Fajonova, nekdanja novinarka RTVS, je na zadnjih volitve vodila naslednico nekdanje Kučanove stranke, SD, a je morala odstopiti zaradi afere nakupa razpadajoče stavbe v Ljubljani na Litijski ulici za potrebe sodstva, ki te stavbe noče in to iz denarja iz državnih rezervacij, ki za nakupe nepremičnin nikakor ne bi smel biti porabljen.

Vlada ima velik vpliv v največjih medijih, kjer je izvedla tudi čistke, zato so tam med prvimi novicami zelo pogosto o dogajanju v Gazi, katerih vir je Hamas, v njih pa za krivca za vse posledice vojne, ki jo je sprožila ta organizacija, praviloma obtožijo Izrael.

Ko gre za migracije sedanja vlada slovi po politiki odprtih vrat in podiranja ograj in že tretje leto zapored podira rekorde po številu nezakonitih prišlekov. Zaradi slabega varovanja naših meja so dodaten nadzor proti nam uvedli Italija in Avstrija, zaradi tega je sčasoma nekaj več nadzora na meji proti Hrvaški uvedla tudi naša vlada. Število migrantov, ki jih po nezakonitem vstopu v našo državo popiše policija, se po rekordnem letu 2023 niža. Še posebej po tem, ko so vpliv v Siriji izgubili Iranci in Rusi, ki so prej na oblasti nasilno vzdrževali Bašarja Al Aasada. Ta je moral zbežati v Moskvo.

Moskva migracije spodbuja, ker prispevajo k destabilizaciji in s tem šibkosti Evrope, kjer se posledično krepijo Moskvi naklonjeni skrajneži na levi in desni.

Podatki o številu popisanih migrantov vsak mesec zadnja leta so takšni:

Koliko je med migranti, ki nezakonito vstopajo v našo državo, Palestincev, policija v svojih statistikah ne prikazuje. Podatki se verjetno skrivajo v kategoriji “ostali”. Številke za leto 2025 so po državah od januarja do konca julija, ko gre za prihode iz Hrvaške, takšne:

Več podatkov je v bazi o prosilcih za mednarodno zaščito. Skoraj vsi nezakoniti migranti vsaj napovedo prošnjo za zaščito, ker jih v tem primeru naša država ne vrača na Hrvaško in se lahko po tem relativno svobodno odpeljejo proti Italiji ali Avstriji, kar je praviloma njihov cilj. Zaščite pri nas pa si dejansko ne želijo. Azilni sistem le zlorabijo. Do konca julija je bilo skupaj dejansko sproženih 2.378 postopkov za zaščito. Po številu je 31 Palestincev v tej bazi podatkov letos na desetem mestu.

Med prosilci za azil so v velikanski večini moški. Pri Palestincih je delež žensk nadpovprečen. A s tri je število majhno.

Varsen Aghabekian, ki jo je naše zunanje ministrstvo sprejelo kot ministrico države Palestine, zastopa del prebivalcev, ki živijo na Zahodnem bregu, nima pa oblasti v Gazi. Aghabekian je armenska kristjanka, ki je bila izobražena in je doktorirala na univerzah v ZDA.

Obisk palestinske zunanje ministrice Varsen Agabekjan Shahin pri Robertu Golobu Foto Žan Kolman KPV

Palestinci v našo državo ne prihajajo le kot nezakoniti migranti. Z letali prihajajo tudi s pomočjo posebne fundacije nekdanjega predsednika republike Danila Türka, ki z vladnim denarjem plačuje rehabilitacijo žrtev spopadov v Gazi. Javnosti je znano, da del teh, ki pridejo na zdravljenje, po tem zbeži ali pa zahteva azil, kar jim omogoča poznejše potovanje naprej na Zahod.