(VIDEO+FOTO) Ljubljana zopet postala slovenska, takole je bilo na srečanju harmonikarjev

Piše: Nova24tv.si, C. R.

Včeraj ob 18. uri so na Prešernovem trgu v središču Ljubljane zadonele slovenske viže.

Z današnjim nastopom harmonikarjev v središču Ljubljane je glavno mesto postalo zopet slovensko. Ko je zadonela kultna Golica na polnem Prešernovem Trgu, se je pričel nepozaben spektakel. Sledile so narodne in zimzelene skladbe, med drugim Mi se imamo radi, Tam kjer murke cveto, Jaz pa pojdem na Gorenjsko, Čebelar, En hribček bom kupil, Od Celja do Žalca, Po Koroškem po Kranjskem, Ob bistrem potoku je mlin, Dekle je po vodo šlo in V dolini tihi.

Harmonikarji so prišli iz vseh delov Slovenije. Od znanih osebnosti so bili na dogodku opaženi Janez Janša, Pavel Rupar in Branko Grims. Med najmlajšimi nastopajočimi je bil tudi devetletni deček, ki je “zbor harmonikarjev” prišel podpret s tremi skladbami, ker so se, kot je dejala njegova mama za STA, danes zbrali, da “je Ljubljana že spet slovenska”.