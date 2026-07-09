(VIDEO) Zoran Stevanović brez dlake na jeziku: “To niso levi mediji, to je mafija!”

Piše: Nova24tv.si

”Če se boste kdaj ukvarjali s politiko samo, da veste, kaj vam sledi, če ne boste delali po navodilih Mafije. Kot veste, imamo podkupljene medije, financirane s strani raznih podjetij, tudi globoke države” navaja Zoran Stevanović, ki je objavil posnetek na svojem družabnem omrežju.

”Na POP TV so recimo določeni direktni prejemniki iz GENI-ja, ostalo presodite sami. Ampak to bomo sedaj ukinili in od tukaj sedaj strah” obljublja spremembo Zoran Stevanović.

Kar govori predsednik Resnice, ima smisel. V Sloveniji ni medijskega pluralizma in smo priča globoki državi, ki vedno zaščiti levo opcijo kadar je na oblasti, denimo v aferi Black Cube, ko so hoteli prikazati problem, kako so posnetki prišli na splet, namesto da bi se osredotočili na konkretno vsebino posnetkov samih. Kadar je na oblasti desna opcija, pa vsi mediji, kot izpostavlja stranka Resnica, naredijo vse, da čim prej zrušijo vsakršno desnosredinsko oblast, ki dela za Slovenijo in blaginjo prebivalcev.

”Anže Božič in Jure Tepina vesta, o čem govorim. Govorim o televiziji, če se spomnite, ki je ogrozila varnost ljudi, ki so govorili o obsojencih in o članih nekih klanov na naši konvenciji, potem so se pa opravičevali čez 3 mesece, ker so se zlagali” je oster Stevanovič

Spomnimo. POP TV in RTV Slovenija sta poročali, da naj bi se na konvencijah stranke Resnica pojavljali osebe, ki imajo povezave z domnevnim balkanskimi kriminalnimi omrežji. To seveda ni bilo potrjeno, ampak je bil še en napad tranzicijske Levice, da oslabi stranko, ki ni povezana z globoko državo.

”Oni so več čas govorili, da imam (Zoran Stevanović) dve davno zastarani denarni kazni, ki sem jih storil več kot 20 let nazaj kot, tako rekoč, otrok. Ena za prometno nesrečo, ena pa ker sem nekaj krepkih besed namenil nekomu, ki sem ga hotel umiriti kot problematičnega človeka, kar sploh nisem skrival. Saj se spomnite zgodbe o pikapolonici’,’ dodaja.

”Ampak pazite, kako sistem funkcionira. Informacijska pooblaščenka je dovolila, da POP TV dostopa do sodbe, pri čemer so naredili napako in dovolili dostop do popolnoma druge opravilne številke. In te sodbe sploh ne bi smelo biti v medijih,” izpostavlja Stevanović.

Urad Informacijske pooblaščenke in POP TV ponovno dokazujeta, kako globoko je slovenski represivno-medijski aparat zabredel v politično motivirane likvidacije nezaželenih obrazov. Dejstvo, da so medijskemu imperiju na podlagi “napake” odobrili dostop do popolnoma napačne opravilne številke in v javnost lansirali dokumente, ki sploh ne bi smeli ugledati luči sveta, priča o popolnem razpadu pravne države. Medtem ko globoka država preko svojih medijskih podaljškov uprizarja umazane javne linče na podlagi procesno izničenih zadev, pa isti režimski novinarji brezsramno molčijo ob brutalnem ropanju državnega proračuna in milijonskih korupcijskih aferah vladajoče levice.

”Sedaj je popolnoma jasno sodelovanje mafije in globoke države ter medijev, kot je POP TV, kar je normalno. Ampak pazite, da sodnija v tem sodeluje, no, to je pa porazno. Nimamo več države to je dejstvo. Zgradili jo bomo in vrnili v roke ljudem,’‘ zaključi Stevanović.