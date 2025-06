(VIDEO) Združenje novinarjev in publicistov od Boštjančiča zahteva opravičilo

Piše: Moja Dolenjska

V Združenju novinarjev in publicistov so se danes odzvali na izjavo finančnega ministra Klemna Boštjančiča, s katero se je izognil vprašanju glede dopustovanja v vili Tomaža Subotiča in namesto tega raje napadel portal, ki je o tem poročal.

Izjavo objavljamo v celoti:

“V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) protestiramo proti načinu, s katerim se je podpredsednik vlade in finančni minister Klemen Boštjančič lotil enega izmed medijev. Na novinarski konferenci po proračunski seji vlade v torek se je namesto, da bi odgovoril na novinarsko vprašanje, ali drži pisanje portala Zanima.me, da je tudi on dopustoval v vili Tomaža Subotiča, lotil samega portala in ga označil za obskuren portal, ki zasleduje izključno politični interes.

V ZNP proti takšnemu načinu obravnavanja medijev protestiramo. Od najvišjih predstavnikov vlade in največje vladne stranke pričakujemo, da se bodo do medijev obnašali spoštljivo in funkciji primerno z zavedanjem, da so mediji eden od nadzornikov oblasti. Politiki imajo seveda pravico, da na vprašanje ne odgovorijo, nimajo pa pravice, da skušajo diskreditirati medij, ki opozarja na njihove napake. Navsezadnje portal zanima.me ni nikakršen obskuren portal, pač pa je medij, ki ga ustvarjajo vidni novinarji z dolgoletnimi novinarskimi izkušnjami. Zato zahtevamo, da se minister portalu in njegovim ustvarjalcem opraviči.

Upravni odbor ZNP, 19. junija 2025″

Izjava ZNP je sicer objavljena tukaj.

Sporno izjavo Boštjančiča pa je mogoče videti tukaj.