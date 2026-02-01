(VIDEO) V levičarskih izgredih v Italiji ranjenih 31 policistov

Piše: T. B. (Nova24tv)

V Torinu so v soboto, 31. januarja 2026, izbruhnili obsežni neredi med protesti proti izselitvi (deložaciji) kulturnega centra Askatasuna. Center je desetletja predstavljal pomemben avtonomen prostor in zbirališče leve, alternativne ter anarhistične scene v mestu, podobno kot pri nas nekdanja Tovarna Rog.

Protesti so se začeli mirno; v povorki po središču mesta je po navedbah organizatorjev sodelovalo okoli 50.000 ljudi. Kmalu pa so se sprevrgli v nasilne spopade. Maskirani protestniki so na policijo metali kamenje, molotovljeve koktajle, petarde in druge predmete, zažgali so več smetnjakov in celo policijski kombi.

Policija je odgovorila s solzivcem in vodnimi topovi. Po podatkih italijanske televizije RAI je bilo ranjenih 31 policistov, deset oseb pa aretiranih. Podatki o ranjenih protestnikih zaenkrat niso znani. Posebej odmeven je grozljiv posnetek, na katerem maskirani posamezniki pretepejo policista, ki leži na tleh.

“Kriminalci. Teroristi. Barabe. Sovražniki države. V #Torinu je med pohodom #Askatasuna skupina strahopetcev pretepla policista na smrt. Čas je, da tem zverem preprečimo, da bi zašle na ulice. Stojim ob strani našim organom pregona, katerim izražam svoje spoštovanje in popolno solidarnost,” je na omrežju X zapisala uporabnica.

“Če bi bili ti tovariši v kateri koli državi, kjer je danes na oblasti komunizem, bi jih vse obesili,” se je na nasilje odzval drugi uporabnik, medtem, ko je tretji poleg videoposnetkov zapisal: “Tovariši tistih, ki so včeraj blokirali predstavitev #Remigrazione , zdaj skupaj z Maranzo zažigajo Torino. Ni dovolj, da jih izselimo – levičarske nasilneže je treba prepovedati, njihove zaščitnike v Palazzo pa aretirati #Askatasuna”

Sama izselitev Askatasune se je zgodila že konec decembra 2025 (tik pred božičem) po približno 30 letih nezakonite zasedbe stavbe. Center je bil za torinsko levičarsko in antagonistično sceno podobno pomemben kot Metelkova za Ljubljano – simbol alternativne kulture, hkrati pa tudi prostor, ki so ga kritiki povezovali s kriminalom, odvisnostmi in radikalnimi dejavnostmi.

A #Torino, al corteo di #Askatasuna, un gruppo di vigliacchi massacra di botte un poliziotto. È ora di impedire a queste belve di scendere in piazza. Io sto con le nostre forze dell’ordine, a cui va il rispetto e la… pic.twitter.com/fVS6KcEHr6 — Rita Cavallaro (@Rita_Cavallaro) January 31, 2026

Italijanska premierka Giorgia Meloni: to je “napad na državo”

“Kar se je danes zgodilo v Torinu med demonstracijami antagonistov proti izselitvi stavbe Askatasuna, je resno in nesprejemljivo. Legitimna izselitev nezakonito zasedene nepremičnine je bila izkoriščena kot izgovor za nasilje, požare, metanje petard in organizirane napade, vse do napada na oklepno policijsko vozilo. Posnetki napadenega policista govorijo sami zase: to niso protestniki, temveč posamezniki, ki delujejo kot sovražniki države. […] To niso nesoglasja ali protest: to so nasilni napadi z namenom udarca na državo in njene predstavnike. Zato jih je treba obravnavati takšne, kot so – brez popuščanja in brez opravičil,” je zapisala Georgia Meloni v daljši objavi na X.

I compagni di quelli che ieri hanno bloccato presentazione #Remigrazione stanno mettendo a ferro e fuoco Torino insieme ai Maranza. Non basta sgomberarli, i teppisti di sinistra devono essere messi fuorilegge e i loro protettori nel Palazzo arrestati #Askatasuna pic.twitter.com/AHaFwUthBX — CriminImmigr*ti (@CriminImmigratl) January 31, 2026

Melonijeva je izrazila polno solidarnost s policisti, novinarji in občani, ki so utrpeli škodo, ter pozvala pravosodje, naj strogo ukrepa, da se ne ponovijo primeri nekaznovanosti iz preteklosti.