(VIDEO) V javnost pricurljala izjava Logarja, v kateri kritizira vlado, kjer je bil minister

Piše: Sara Kovač

Anže Logar bo prvi gost oddaje Macarol Show, v katerem ga je, kot je dejal voditelj Jan Macarol, olupil kot čebulo. Še pred premiero v nedeljo, pa je v javnost pricurljal odsek, v katerem Logar kritizira vlado, v kateri je bil sam minister.

V izseku Anže Logar je razpravljal o političnih alternativah na prihajajočih volitvah: “Na teh volitvah sta dva koncepta, ki smo ju že stestirali. A smo bili z njima zadovoljni? A smo zadovoljni z rezultati vlade Roberta Goloba?.. A so bili ljudje zadovoljni z vlado Janeza Janše? Jaz bi rekel, da ne…”

Izjava odpira tudi vprašanje njegove lastne vloge v tej vladi. Logar je bil namreč njen član in minister, zato takšna ocena neizogibno meče luč tudi na njegovo takratno delo. Kritika nekdanje ekipe, katere pomemben člen si bil tudi sam, tako deluje kot distanciranje od skupne odgovornosti – ali celo kot tiho priznanje, da z lastnim delom nisi zadovoljen.

Po njegovi izjavi pred tem sodeč, verjame, da vlada ni bila uspešna zaradi “protestov”. Dejal je namreč, da bi morebitna ponovna izvolitev Janeza Janše lahko znova privedla do protestov. Pozabil pa je očitno naravo “protestov” iz preteklih let, ki sicer niso toliko izražali širšega ljudskega nezadovoljstva, kot je predvsem šlo za mobilizacijo politično in ideološko profiliranih skupin. Ta protestniški val, ki je rušil Janševo vlado, pa ni njemu, spmnimo, “brcali so tudi njegovo lutko”.

Kdo je Logar?

“Glas za Logarja pomeni glas za Goloba” je slišati komentarje na podlagih njegovih izjav. Logar je namreč v več preteklih intervjujih poudaril, da bi Demokrati v primeru zmage SDS storili vse, da se oblikuje koalicija z največjo stranko na levi strani političnega prostora. Še več, dejal je, da bi raje ostal v opoziciji, kot da bi vstopil v vlado Janeza Janše brez sodelovanja katere od levosredinskih strank. Ta stališča so bila že takrat razumljena kot signal odprtosti za sodelovanje z levimi strankami ter kot jasen odmik od tradicionalne desnosredinske politike.

To kažejo tudi signali z levega političnega pola. Predsednik Socialnih demokratov Matjaž Han je v oddaji TV Slovenija povsem odkrito izrazil pripravljenost na sodelovanje z Logarjevimi Demokrati. Na neposredno vprašanje, ali bi SD šla v koalicijo z Demokrati, je odgovoril brez omahovanja: “Nimam nobenih težav s tem.” Ob tem je poudaril, da bi bilo takšno sodelovanje mogoče v okviru levosredinske vlade.

Da je Logar ključ do novega vladnega mandata levice je več kot očitno, pravi Janša in dodaja “glas za Logarja je glas za novi mandat Goloba”. Logarjev politični projekt je označil za “Virant 2.0”. Po njegovih besedah naj bi bil cilj podoben kot leta 2011: oslabiti SDS na parlamentarnih volitvah in preprečiti, da bi postala relativna zmagovalka.

“Samo ena pot je. Imenuje se: “Koalicija z volivci”, zato pravi Janša. Po njegovih besedah si SDS skupaj z NSi in skupno listo prizadeva za mandat za oblikovanje nove vlade.