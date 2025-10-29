e-Demokracija
(VIDEO) Takole je bilo včeraj v Novem mestu, ko je besedo dobila vlada

FokusSlovenija
foto: Moja Dolenjska

Piše: Moja Dolenjska, C. R. 

Najbolj glasen trenutek včerajšnjega protestnega shoda v Novem mestu je bil, ko je župan Gregor Macedoni na izredni seji mestnega sveta, ki so jo neposredno prenašali na platnu na Glavnem trgu, dal besedo vladi. V njenem imenu je prvi spregovoril predsednik vlade Robert Golob, ki pa ga je več kot 10.000 ljudi glasno izvižgalo.

Žvižganje s skandiranjem »Odhod, odhod« praktično ni prenehalo ves govor, ki ga je imel Golob. Bilo je tako glasno, da na Glavnem trgu ni bilo mogoče slišati, kaj je povedal. Zvižganje se je nadaljevalo tudi potem, ko je besedo dobil minister za delo Luka Mesec.

Po govoru slednjega zbranih niti ni več zanimalo, kaj imajo za povedati ostali predstavniki vlade, pravosodja in tožilstva, in so se počasi začeli odpravljati domov. Občutek je bil, da so dve uri in pol čakali samo zato, da vladi sporočijo, kaj si mislijo o njenem delu, nato pa se je Glavni trg začel prazniti.

Posnetek dogajanja, ko je besedo dobila vlada, je danes objavil novinar in voditelj Planet TV Luka Svetina. Posnetek si je mogoče ogledati tukaj.

 

