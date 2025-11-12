(VIDEO) Svoboda raven razprave v državnem zboru potisnila na najnižjo raven do zdaj

Piše: Moja Dolenjska

Razprava v državnem zboru je v tem sklicu parlamenta dosegla najnižjo raven v zgodovini države. Namesto argumentov in spoštljivega dialoga vse pogosteje slišimo žaljivke, posmehovanje in osebne diskreditacije, ki se jih poslužujejo predvsem poslanci Svobode.

Slednji poslance opozicije vse pogosteje zmerjajo z vsemogočimi izrazi, jim očitajo, da lajajo, jim jemljejo besedo in diskreditirajo na ravni osebnih okoliščin.

Zadnji primer si je v razpravi v državnem zboru privoščila poslanka Gibanja Svoboda Tamara Vonta, ki je med sejo državnega zbora poslanca SDS Andreja Poglajna označila za »mladega fantiča, katerega stil je “blebetanje neumnosti”. Tako ga je naslavljala kljub temu, da so vsi poslanci v državnem zboru enakovredni in kljub temu, da starost kot osebna okoliščina ne bi smela biti razlog za diskreditacijo. To je namreč približno tako, kot da bi Poglajen Vonto skušal diskreditirati na podlagi njene domnevno prevelike teže.

Pri tem je zaskrbljujoče to, da predsedujoča seji, podpredsednica DZ iz vrst Levice Nataša Sukič Vonte ni niti opozorila na neprimerno obnašanje do drugih ostalih kolegov, kaj šele, da bi sejo prekinila.

Neprimeren nastop poslanske si je mogoče ogledati tukaj.