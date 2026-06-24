(VIDEO) Stevanović Mesca spravil ob pamet z enim samim stavkom o Fotopubu

Piše: Nova24TV.si

V oddaji 24ur Zvečer je prišlo do enega najbolj napetih političnih soočenj zadnjega obdobja. Predsednik stranke Resnica in predsednik Državnega zbora Zoran Stevanović je z mirnim, razumnim in argumentiranim nastopom popolnoma prevzel nadzor nad debato, medtem ko je koordinator Levice Luka Mesec ob omembi afere Fotopub popolnoma izgubil živce, začel vpiti in ni več zmogel prikriti razburjenja.

Osrednja tema razprave je bil poziv Levice k odstopu poslanca Resnice Borisa Mijiča zaradi neplačanih obveznosti do delavcev in drugih domnevnih nepravilnosti v njegovem podjetju. Stevanović je pozive odločno zavrnil. Mesec je Stevanoviću očital metanje “bombic”, a mu je ta na to odvrnil: “On meče bombice, pa mu je bomba eksplodirala v rokah, to ponavljamo že cel dan. Ampak v vsakem primeru je razlika med nami samo ta, da mi priznavamo, da je človek kriv. To smo tudi obsodili,” je dejal.

Predstavil je ukrepe stranke: “Mi smo zadevo obravnavali na svetu stranke in to včeraj, sprejeti so bili sklepi zoper poslanca Mijiča, v prvi vrsti ta, da mora poravnati vse dolgove […] sprejeli smo sklep, da mora poslanec svoje dolgove poravnati do konca leta, potem sklep, da se ugodi v prošnji, da jaz pomagam delavcem na ta način, da plačam dolgove tega podjetja iz osebnih prihrankov preko odkupa terjatev, kar je to prvič v zgodovini Slovenije […] In v kolikor se bo pokazalo, da je poslanec v kazenskem postopku kakorkoli odgovoren za kakršnokoli škodljivo ravnanje, ga bom jaz prvi pozval k odstopu.”

“Stranka Levica ima samo eno rdečo nit v tem mandatu in to je obračunavanje s stranko Resnica,” je nadaljeval Stevanović, ki je Mescu očital dvojna merila in opustitev dolžnega ravnanja v številnih resnih primerih, ko je bila na oblasti. “Mi imamo en kup nekih indicov, so v temeljnih sumih, gledali smo neke posnetke z obtoženimi trenutnimi poslanci, naj bo to gospod Golob, naj bo to gospa Bratušek, ki je govorila o milijonih odtečenega denarja. Ste mogoče slišali, da je gospod Mesec kogarkoli pozval k odstopu? Enostavno ni, zaradi tega, ker se zaveda, da Resnica prihaja z neko novo politiko, ki bo preprečila to vrstno ravnanje, se pravi, da nekdo sedi štiri mandate v parlamentu, da ne stori popolnoma nič, takrat, ko je to izrednega pomena, ko je treba zavarovvati pravice delavcev in jih je tega strah. In zato bi radi razbili Resnico. Še enkrat, ne bo vam uspelo in ne boste na koncu tega mandata, to vam garantiram,” je bil odločen.

Mesec izgubil nadzor

Posebej pa je izpostavil, da Mesec kot minister ni ukrepal v hujših primerih neplačevanja delavcev. Ko je Stevanović odprl temo Fotopuba, se je Mesec vidno zlomil. Začel je vpiti na voditelja Slaka, zakaj Stevanoviću dovoli govoriti, in ni mogel skriti razburjenja.

Stevanović je mirno nadaljeval in Mesca neposredno izzval: “Z veseljem grem z vami na sodišče, a vi ne upate z njim na sodišče v zvezi s to zgodbo, zato ker veste, da priče na sodišču morajo govoriti resnico, samo resnico in nič razen resnice. In marsikateri influencer (vplivnež) je že stopil v kontakt s temi pričami, pa so na koncu izgubile pogum, da kaj povedo. Na sodišču pa bodo.” Ob koncu tega dela je Stevanović dodal: “In jaz razumem, da ni reagiral v primeru sistemske korupcije. Da pa ni reagiral v primeru najbolj gnusnih zadev, ki so se kadarkoli dogajale v Sloveniji, pa lahko samo rečem eno. Meni je včasih nerodno z njim sedeti v studiu.”

Mesecov odziv je bil pretežno čustven in obramben. Poudarjal je padec političnih standardov, odgovornost predsednika DZ in zatrdil, da za Fotopub ni nobenih dokazov, ki bi njega osebno povezovali s primerom. Dejal je, da je bil v Fotopubu samo enkrat na razstavi in da gre za politično obračunavanje. Glede primera Šefer je pojasnil, da je njegovo ministrstvo pomagalo delavcem. Na koncu je pozval k dvigu politične kulture in da vsak »pometa pred svojim pragom«.

Stevanović je odgovoril, da je prav on tisti, ki želi dvigovati nivo politične kulture, Levici pa očital, da je zadnja, ki lahko moralno razsoja o drugih. Predlagal je širšo razpravo na odboru za delo, Mesec pa širše razprave ni podprl.