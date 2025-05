(VIDEO) So kamere ujele primer družinskega nasilja nad francoskim predsednikom? Macrona žena oplazila po obrazu

Piše: C. R.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob prihodu v Vietnam doživel nepričakovan trenutek, ki je hitro postal viralen. Med izstopom iz predsedniškega letala je kamera ujela, kako ga je njegova žena, Brigitte Macron, z roko odrinila po obrazu.

Posnetek, ki se je hitro razširil po družbenih omrežjih, prikazuje Macrona, ki se pripravlja na izstop iz letala, ko ga žena Brigitte z roko klofne ali oplazi po obrazu. Predsednik se nekoliko umakne, nato pa se v zadregi nasmehne in pomaha kameram. Elizejska palača je sprva celo zanikala resničnost posnetka, a je kasneje potrdila, da je dogodek resničen, pri čemer so poudarili, da gre za »zaseben in ljubeč trenutek« med zakoncema, ki naj bi bil iztrgan iz konteksta.

Macron je sam komentiral incident z besedami, da gre za »šalo med zakoncema«, ki je bila napačno interpretirana. Izrazil je tudi frustracijo zaradi medijske pozornosti, ki jo je dogodek pritegnil, in opozoril na nevarnosti dezinformacij v dobi družbenih omrežij. Kljub temu se pojavljajo vprašanja o njunem zasebnem življenju in o morebitnem nasilju, ki bi ga lahko francoski predsednik trpel za zaprtimi vrati. Nekateri uporabniki so na družbenih omrežjih incident poimenovali »ljubezenski udarec«, drugi pa so se spraševali, kaj bi se zgodilo, če bi bile vloge zamenjane.

Dogodek je ponovno pritegnil pozornost javnosti na razmerje med Emmanuelom in Brigitte Macron, ki je že dolgo časa predmet zanimanja zaradi njune starostne razlike in začetka njune zveze, ko je bil Emmanuel še dijak, Brigitte pa njegova učiteljica.

