(VIDEO) Slovenija vse bolj diplomatsko osamljena

Piše: Moja Dolenjska

Čeprav skušajo predstavniki slovenske vlade strateški forum, ki ga včeraj in danes na Bledu gosti Slovenija, prikazovati kot uspeh, lahko že zdaj rečemo, da Slovenija z njim ne more biti zadovoljna. Pičla udeležba, predvsem premierjev in predsednikov vlad, kaže, da Slovenija postaja vse bolj diplomatsko izolirana.

Tokratnega blejskega strateškega foruma se namreč poleg slovenskega premiera Roberta Goloba udeležujejo le trije tuji premierji (Hrvaške, Črne gore in Albanije) ter trije predsedniki držav. Za primerjavo: blejskega foruma, ki je potekal leta 2021 in je bil najbolje obiskan do zdaj, se je poleg takratnega slovenskega premierja Janeza Janše udeležilo kar 13 tujih predsednikov in premierjev – in to kljub temu, da je forum potekal v času epidemije koronavirusa.

Razlog za slabo udeležbo najvišjih predstavnikov drugih držav je med drugim zagotovo ta, da so naši predstavniki skušali tujim delegacijam vsiliti predvsem razpravo o Palestini, čeprav je jasno, da večina držav EU ne deli njihovega stališča o tem vprašanju. To je bilo očitno tudi med govorom predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki je bil v veliki meri posvečen omenjeni temi, pri čemer ji je ploskala le peščica udeležencev. Ploskanja so se vzdržali celo premierji, med njimi tudi hrvaški premier Andrej Plenković – kar je sprožilo vprašanja na Hrvaškem, zakaj je sploh potoval v Slovenijo.

S tem slovenska vlada in njena diplomacija Slovenijo vse bolj oddaljujeta od jedrne Evrope, čeprav je prav zunanja ministrica Tanja Fajon med volitvami zatrjevala, da se je Slovenija pod vlado Janeza Janše preveč približala vzhodnoevropski Višegrajski skupini in zagotavljala, da jo bo vrnila nazaj v jedrno Evropo. Od njenih obljub je danes ostalo bore malo. Slovenska diplomacija se ukvarja skoraj izključno z Bližnjim vzhodom – čeprav je jasno, da se nas konflikt v Gazi praktično ne tiče – in z državami tretjega sveta. Dovolj je zgolj pogledati, koga je v zadnjih treh letih gostila in obiskala Fajonova.

Video nagovora Pirc Musarjeve, med katerim je ploskala le peščica udeležencev.