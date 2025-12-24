(VIDEO) Saj so nori! Trubači na nemški televiziji s slovensko zastavo?

Piše: G. B.

Bili so časi, ko je Ansambel bratov Avsenik redno gostoval v Nemčiji, tudi v raznih televizijskih oddajah, hitro pa so jim sledili tudi drugi slovenski ansambli.

A očitno se časi spreminjajo. 35 let po slovenskem plebiscitu lahko šokirani ugotovimo, da Slovenija postaja prepoznavna s povsem drugačnimi ritmi. Oddaja “Europa Grills den Henssler” na TV Vox, ki je sicer zabavna oddaja ter kombinacija kulinarike in glasbe, to dokazuje.

Glavni gost oddaje je bil namreč kuhar Max Stiegl, vendar to ni njegovo pravo ime. Rojen je bil leta 1980 v Kopru kot Željko Rašković, po nekaterih podatkih je z družino živel v Piranu, nato pa se je preselil v Avstrijo in tam velja za enega glavnih kuharskih mojstrov v TV šovih. Je pa v oddaji zastopal Slovenijo, najverjetneje je prav on za reprezentančno glasbo izbral trubače.

Kot zanimivost naj povemo, da je Stiegl na Wikipediji označen kot avstrijski in jugoslovanski državljan. Je pa, sodeč po medijskih objavah, eden najbolj vrhunskih kulinaričnih ustvarjalcev v regiji.

Oddaja je bila sicer na sporedu že konec novembra, v njej so sodelovali še predstavniki Hrvaške, Švedske in Norveške. Je pa spričo prevlade trubačev v slovenskih mestih – menda so se iz Ljubljane po zvijačni Jankovićevi prepovedi preselili v Celje – zelo bizarno, da se jih oglašuje pod slovensko zastavo.

Video nastopa trubačev:

O trubačih je nekaj vrstic napisal tudi predsednik Zbora za republiko Janez Remškar:

https://nova24tv.si/trubaci/