(VIDEO) Ruparja obiskala policija, ker je ljudi pozval na ulice

Piše: Nova24tv.si

Po umoru 48-letnega Novomeščana se že napovedujejo protesti. Prvega je napovedala mestna občina Novo mesto, na ulice pa je pozval tudi Pavel Rupar, zaradi česar ga je danes obiskala policija.

Občina Novo mesto po smrti njihovega občana vabi soobčanke in soobčane na protestni shod, kjer bodo lahko udeleženci izrazili podporo pri prizadevanju lokalne skupnosti za večjo varnost v njihovem okolju. “Skupaj lahko državi jasno sporočimo, da so sistemske spremembe nujno potrebne,” so zapisali na družbenem profilu Facebook.

Kot so napisali, bo shod potekal na Glavnem trgu v torek, 28. oktobra, ob 17. uri. Protest bo potekal v času izredne seje občinskega sveta, na katerem bo obravnavana izključno varnostna problematika. Na sejo pa vabijo tudi najvišje predstavnike države. Pod objavo se je zvrstilo več kot 400 jeznih in žalostnih komentarjev. Nekateri so izražali nejevero, da lahko ta vlada na kakršenkoli način pripomore k izboljšanju razmer, eden izmed komentatorjev pa jih je pozval, naj si ogledajo kakšno romsko naselje.

Golob prišel v Novo mesto v spremstvu “specialcev”

Ali se jo bo državno vodstvo prišlo v Novo mesto pa je seveda ločeno vprašanje. Danes je Novo mesto sicer obiskal predsednik vlade Robert Golob, a v spremstvu policistov “specialcev”. “Glej, glej. Tu pa je policije dovolj, da varuje Goloba pred neprijetnimi vprašanji novomeščanov,” je njegov obisk komentiral predsednik SDS.

Rupar pozval na “ulice”, nato ga je obiskala policija

Med dogajanjem v Novem mestu pa je do nas prišla vest, da je policija obiskala predsednika stranke Glas upokojencev Pavleta Ruparja, ki je svoje sledilce pozval na proteste.

“Ma klinac Katičeva pa Poklukar. Golob, ti izgini! Odstopi! Ljudje, gremo na ulice!,” je objavil na družbenem omrežju Facebook.

Kot je pojasnil v komentarju, se je obisk policije nanašal na nočno objavo, v kateri je dejal, da se bodo očitno morali Slovenci in Slovenke samozavarovati tudi z orožjem, če bo potrebno. Podobno je v preteklosti že dejal na protestnih shodih upokojencev.

Rupar pretreseno pravi, da se je policist, ki ga je obiskal korektno legitimiral in z njim opravil prijazen pogovor. Zastavljal mu je vprašanja predvsem o nočnem posnetku.

“Obisk kriminalistov predstavlja pritisk na nas, ki organiziramo shode. Gre za pritisk iz vrha navzdol, Goloba, vlade […] Golob, Kučan, vsi morajo zapustiti politični prostor in prepustiti svobodo ljudem. Svobodo – v pravem pomenu besede. Ljudi pozivamo samo k miru, brez maščevanja in nasilja. Tega si želim tudi sam,” je povedal.