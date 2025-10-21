(VIDEO) Preživela žrtev Hamasa: »V Gazi ni nedolžnih civilistov«

Piše: C. R.

Mia Schem, izraelsko-francoska državljanka in ena izmed preživelih ugrabljenih med napadom Hamasa na glasbeni festival 7. oktobra 2023, je v nedavnem javnem nastopu ostro kritizirala Organizacijo združenih narodov in druge humanitarne organizacije zaradi njihovega, kot je dejala, popolnega neukrepanja med njenim 54-dnevnim ujetništvom v Gazi.

Schem je opisala svoje izkušnje kot »pekel« in dodala, da je bila več tednov sama, hudo ranjena in brez vsakršne zdravniške oskrbe. Po njenih besedah v času ujetništva ni prejela pomoči niti s strani Rdečega križa niti s strani Združenih narodov, čeprav bi morale te organizacije, kot je poudarila, vztrajati pri dostopu do ugrabljenih.

V svojem pričevanju je izrazila tudi prepričanje, da v Gazi »ni nedolžnih civilistov«, s čimer je sprožila burne odzive v mednarodni javnosti. Ob tem je dodala, da so bili v Hamasovih rokah talci prepuščeni mučenju in strahu, medtem ko so svetovne institucije po njenem mnenju mirovale. Izraelski veleposlanik pri ZN je njene izjave podprl in dejal, da je molk Združenih narodov dokaz »popolnega moralnega fiaska« te organizacije.

Schemine besede tako ponovno odpirajo vprašanje odgovornosti mednarodnih organizacij v oboroženih konfliktih ter njihove sposobnosti zaščititi civiliste in talce v enem najdaljših in najbolj zapletenih kriznih območij na svetu.