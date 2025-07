(VIDEO) Predsednik državnega sveta Marko Lotrič izrekel ostro opozorilo Tini Gaber

Piše: G. B.

Glede na velik vpliv veganskega lobija, ki želi na vsak način uzakoniti nov zakon o varstvu živali, ni presenetljivo, da se povečuje vpliv Tine Gaber na slovensko politiko. V enem od svojih videonastopov je tudi napadla državni svet, ker je na omenjeni zakon izglasoval veto.

Ob tem naj spomnimo, da je Tini Gaber spodrsnilo, ko je želela preprečiti usmrtitev treh nevarnih psov s Štajerske, vsaj dva od njih sta do smrti poškodovala starejšo osebo. Toda ne odneha, sedaj se je spravila še na državne svetnike.

Predsednik DS Marko Lotrič ji ni ostal dolžan. Takole je zapisal: “Tina Gaber – partnerica predsednika vlade nima nikakršne vloge v zakonodajnem postopku, zato je, milo rečeno, neprimerno, da se vtika v pripravo zakonov, jih javno komentira in ob tem blati državni svet. Vsakdo ima pravico do svojega mnenja, toda v demokraciji zakonodajo oblikujejo pristojne institucije, ne pa tisti, ki so blizu politike samo zato, ker so z nekom v osebni zvezi. Takšno neformalno vplivanje in razkazovanje informacij, ki jih javnost nima, zbujata resne dvome o konfliktu interesov in o tem, čigave interese pravzaprav Tina Gaber zagovarja. V Sloveniji smo očitno navajeni, da so lahko samo eni glasni in da je samo enim vse dovoljeno, medtem ko bi morali drugače misleči molčati. To ni demokratično in liberalno. To je histerično in politično arogantno obnašanje. Tega se bomo morali odvaditi. Državni svet bo še naprej opravljal svojo ustavno nalogo – varoval bo javni interes in opozarjal na posledice zakonov, tudi kadar to komu ni všeč. Demokracija namreč ni prostor za osebne zamere in politične privilegije, ampak za spoštovanje pravil in institucij.”

Kot pravijo naši viri, pa bi lahko v prihodnjih tednih prišlo v koaliciji do oblikovanja predloga o ukinitvi državnega sveta, za kar pa je potrebna ustavna večina v DZ. Spomnimo: za do sedaj predlagane ustavne spremembe so “svobodnjaki” nagovarjali NSi, ki pa se je nato premislila. Sledilo je maščevanje s kazenskimi ovadbami …