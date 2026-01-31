(VIDEO) Posnetek, ki razburja celoten Otok: Na sodišču razkrit trenutek pred posilstvom 12-letne deklice

Piše: A. H. (Nova24tv)

Na posnetkih, ki so jih predvajali poroti na okrožnem sodišču v Warwicku, je 23-letni Afganistanec 12-letni deklici kupil Red Bull, jo vprašal po letih in jo le nekaj ur kasneje naj v slepi ulici posilil, posnel necenzurirane fotografije in ji grozil s smrtjo družine, če bo spregovorila.

Na sojenju na okrožnem sodišču v Warwicku so predvajali posnetke, na katerih 23-letni Ahmad Mulakhil, državljan Afganistana brez stalnega prebivališča, vpraša 12-letno deklico: “Koliko let imaš? Dvajset? Devetnajst? Šestnajst?”

Ko mu je deklica odgovorila, da ima devetnajst let, se je nasmejal in ji očitno ni verjel. Nato jo je odpeljal stran od igrišča, kjer sta jo prej opazila skupaj s 24-letnim rojakom Mohammadom Kabirjem. Po navedbah tožilstva je šlo za načrtovani napad, poroča Daily Mail. Videoposnetek kroži po družbenih omrežji, objavil pa ga je tudi neodvisni novinar in aktivist Tommy Robinson, ki je med drugim zapisal: “Šolarko naj bi opazil na igrišču in jo skupaj s soobtoženim, 24-letnim rojakom Mohammadom Kabirjem, “nameril” julija lani. Kabirja obtožujejo, da je poskušal zadaviti mlado dekle, preden jo je Mulakhil večkrat posilil, ki je napad fotografiral, so povedali porotniki”.

Mulakhil naj bi deklico posilil v slepi ulici za neko lopo, se pri tem smejal, jo posnel s telefonom in posnel tudi necenzurirane fotografije. Grozil ji je, da bo ubil njeno družino, če bo komu kaj povedala. Deklica je pozneje v videoposnetem zaslišanju povedala: “Mislila sem, da bom umrla, ker nisem mogla dihati. Njegov DNK so našli na njenem vratu in v notranjosti njenih kratkih hlač. Na njegovem telefonu so odkrili necenzurirane slike in necenzurirane videoposnetke deklice.

“V tem primeru gre za dva moška, ki sta oba ciljno pristopila do 12-letne deklice v Nuneatonu. Mohammad Kabir jo je poskušal odpeljati s seboj – kar pomeni poskus ugrabitve otroka – in jo pri tem davil za vrat. Čeprav z njim ni odšla, je Ahmad Mulakhil ostal v bližini več ur in se kasneje z njo srečal. Pogovarjal se je z njo, jo odpeljal na stran … in jo tam posilil, spolno zlorabil ter posnel necenzurirane fotografije,” je dejal tožilec Daniel Oscroft.

Mulakhil še vedno zanika dva poskusa posilstev, ugrabitev otroka, dve spolne zlorabi in snemanje necenzuriranih fotografij. Sojenje na okrožnem sodišču v Warwicku se nadaljuje.