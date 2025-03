(VIDEO) Poslanka, ki je Roberta Goloba pošteno zašila

Piše: Moja Dolenjska

Maks Helbl, predsednik uprave podjetja Gen-I, ki je nasledil Roberta Goloba, Helblova žena Barbara Kolenko Helbl pa je generalna sekretarka Golobove vlade, je nedavno v oddaji Tarča na TV Slovenija zatrjeval, da matično podjetje Gen-I nima neposredne povezave s hčerinskim podjetjem Gen-I v Beogradu. Podobno je zatrjeval tudi Golob.

Zdaj pa je Andreja Živic, poslanka Gibanja Svobode, tudi nekdanja finančnica v podjetju Gen-I, povedala, da so do podatkov vedno imeli dostop.

Gen-I v Beogradu in ostale podružnice Gen-I na Balkanu in drugod so namreč del skupine Gen-I. Brez dostopa do podatkov pa v Gen-I ne bi mogli sestaviti bilanc.

O tem je govorila poslanka Živičeva, ki je v državni zbor prišla neposredno iz Gen-I (kot številni in številne druge), sicer pa je v državnem zboru bolj tiha miška kot ne. Je pa zdaj opravičila svoje poslansko mesto. Roberta Goloba je pošteno zašila.

Na vse to so se odzvali tudi v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke in zapisali: “Torej, kdo laže? Maska je padla, resnica razkrita – zdaj je jasno, zakaj so se tako trudili prikriti sledi!”

Videoposnetek: https://x.com/i/status/1900615068926030272