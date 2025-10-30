(VIDEO) Poglejte to sprevrženost: svobodnjaška poslanka opozicijskega poslanca primerjala s psom

Piše: Nova24tv.si

Na včerajšnji skupni nujni seji odbora za izobraževanje in odbora za notranje zadeve je predsedujoča iz vrst Gibanja Svoboda dr. Mirjam Bon Klanjšček poslancu NSi Aleksandru Reberšku nedopustno jemala besedo, ga tikala in mu ukazala, naj “preneha lajati”.

Seja, sklicana na zahtevo NSi, je obravnavala perečo temo vključevanja priseljencev v slovensko družbo. Sprožilo jo je vabilo na roditeljski sestanek v albanščini, ki ga je posredovala Osnovna šola Žalec.

Medtem ko so vabljeni “strokovnjaki” zagovarjali vladno politiko, je poslanec Reberšek kritično opozoril na spodletelo integracijo in pomanjkljivosti zakona, ki ureja področje tujcev in zahteva le “preživetveno” raven znanja slovenščine. Predsedujoča Mirjam Bon Klanjšček je besedo selektivno dajala le podpornikom vlade, Reberška pa je večkrat prekinila, mu jemala mikrofon in ga tikala. Trenutek, ki je šokiral prisotne, je bil, ko je glasno zavpila: “Boš mal počasi končal s tem lajanjem!” To ni le nedopustna žalitev poslanca, temveč tudi ponižujoča primerjava, ki nima mesta v hramu demokracije.

Burni odzivi na družbenem omrežju X: “Sramota!”

Videoposnetek incidenta, ki ga je takoj po seji delil Reberšek, je v nekaj urah dosegel na tisoče ogledov in sprožil poplavo kritik. Poslanec SDS Andrej Hoivik je zapisal: “Poglejte in delite, kako opozicijo naslavljajo vladajoči! @AlexRebersek je povedal tako, kot sam misli, svobodnjakinja Mirjam B. Klanjšček pa ga je označila, da laja. SRAMOTA! DOVOLJ JE!”

Boštjan Perne, strokovnjak za obrambo, je bil zgrožen: “Kakšen primitivizem. Gospa poslanka drugemu poslancu reče, da ‘laja’, medtem ko skladno z demokratičnimi pravili predstavlja svoje mnenje. Ob tem ga primitivno tika in ne zna izustiti enega jasnega stavka. To je Svoboda.”

Odzvala se je tudi novinarka Miša Vugrinec: “Rekla mu je, da laja!? Halo!? To niti noro ni več, to je nedopustno. Ne morem verjeti, da si takšno obnašanje lahko privoščijo brez kakršnihkoli posledic.“

Ena od uporabnic je zapisala: “Sem edina, ki nad obnašanjem teh ljudi sploh ne najde več niti ene proti približno vljudnih besed? /…/ A je ta gospa na X-u? Res me zanima, kako bi se končalo, če bi ji Reberšek rekel, naj ne laja skoz vanj? Nivo Golobove vlade je na nivoju Metelkova narkičev …”

Vzorec neprimernega vedenja Gibanja Svoboda

Neprimerno vedenje Mirjam Bon Klanjšček ni osamljen primer, temveč sledi vzorcu, ki ga je javnost že večkrat opazila pri članih Gibanja Svoboda. Podobne incidente so doživeli tudi drugi opozicijski poslanci, kar kaže na kulturo nespoštovanja in mobinga v vladajoči koaliciji. Ker gre za nekdanjo učiteljico matematike, staro 71 let, bi od nje pričakovali spoštljivejši odnos. Namesto tega z “babjim kardelom” (kot so opisali na družbenem omrežju X) podira zaupanje v institucije.