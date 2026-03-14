(VIDEO) Paravan o privatizaciji GEN-I, Vukmanović o posledicah poraza Goloba

Piše: Peter Jančič

Kako namerava Robert Golob s svojo druščino privatizirati GEN v posnetku na spletni strani anti-corruption2026.com pojasni Dejan Paravan, ki je medijem sam že razkril, da je med tistimi, ki so se ujeli v past in se razgovorili pred domnevnimi tujimi investitorji. To je že četrti v seriji tajno posnetih pogovorov o tem, kako Golob vlada, tokrat predvsem o tem, kako še vedno obvladuje državno energetiko in GEN-I. Že prej so na portalu anti-corruption2026.com objavili pogovore z nekdanjo pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan, odvetnico Nino Zidar Klemenčič in lobistom in nekoč piarovcem Mira Cerarja Rokom Hodejem. Ob Paravanu je objavljen še pogovor s Tomislavom Vukmanovićem, ki je bil v preteklosti izvršni direktor družbe GEN-I Zagreb, opiše pa posledice nenavadnega vzpona Goloba z ljudmi iz GEN-I na oblast države in oceni tudi nevarnosti, ki jim pretijo, če oblast izgubijo.

Paravan pojasni, da je neposredno povezan s premierom Robertom Golobom in ministri in povzame, da je bil največji projekt, ko je zadnje leta vodil GEN-Energijo, priprava na gradnjo novega bloka nuklearke, pripravljali pa so tudi scenarije, kaj storiti z lastništvom GEN-I. Kot direktor GEN-energije je Paravan odstopil oktobra lani, direktorica je postala teta Tine Gaber Golob Nada Drobne Popovič. Pred Gen-Energijo je Paravan vodil tudi GEN-I, v katerem je bil še na številnih nižjih, a pomembnih položajih.

Paravan o tihi privatizaciji GEN-I

V posnetku Paravan pojasnjuje zapletena lastniška in upravljavska razmerja, ki so se vzpostavila v času, ko je GEN-I vodil Golob, ki je to podjetje za nekaj časa že razglasil za zasebno, da so si direktorji lahko izplačevali plače in nagrade daleč čez zakonske omejitve (Lahovnikov zakon), ki veljajo za državna podjetja. Dejansko so bili ves čas državni, temelj za posel pa je bila preprodaja elektrike iz nuklearke.

Paravan povzame, da je ureditev, ko gre za lastništvo GEN-I, zdaj v slepi ulici, ker Gen ni pravi lastnik in da sta iz tega le dva izhoda: ali da država postane popoln lastnik ali pa privatizacija. To je tudi pripravljal, ko je vodil GEN-Energijo. Z vidika oblasti je, je ocenil Paravan, privatizacija boljša pot, ker s tem država sicer dobi manjši delež, dejansko pa vrednostno precej več. Tej poti je Golob tudi naklonjen, je ocenil.

Pogovor s Paravanom je pomemben zaradi domnev, da je veliko denarja ostalo “parkiranega” v sistemu GEN-I in bi lahko služil kot finančna blazina za pripravljeno privatizacijo. Posnetek kaže priprave na spremembe v GEN-I, ki bi lahko tlakovale pot k temu, da bi si ožji krog ljudi okoli Goloba zagotovil trajen vpliv ali celo lastništvo v podjetju, ne glede na to, kdo je na oblasti. Kar so poskušali že v preteklosti.

Tomislav Vukmanović tudi prihaja sistema GEN-I. Bil je izvršni direktor družbe GEN-I Zagreb, vodil je celotno poslovanje na hrvaškem trgu v preteklosti. V posnetku pove, da se je iz GEN-I umaknil, ker je podjetje postalo povsem politika in opiše, kako se je Golob iz položaja direktorja, ki ga je ravno izgubil, podal v spopad za vodenje vlade in premagal Janeza Janšo. Zdaj bodo nove volitve in bomo videli, pove in oceni, da če jih bo Golob izgubil, bodo velike spremembe v GEN-I, ki ga zdaj vodijo njegovi ljudje.

Vukmanović opisuje, kako je v GEN-I za leto vse obstalo, ko je Golob postal premier, ker se je veliko ljudi iz podjetja preselilo v parlament in k Golobu v vlado. Logika je bila, da so zdaj potrebni za to, z GEN-I pa se bo ukvarjalo pozneje in GEN-I je trpel zaradi tega. Odločitev ni bilo mogoče sprejemati, ker ni bilo pravega vodstva. Bilo je res težko, oceni Vukmanović, ki podrobno opiše, kako Golob nastavlja svoje ljudi, da dejansko sam upravlja, pa tudi, kako hitro spreminja stališča in politiko.