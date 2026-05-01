(VIDEO) Novi posnetki razkrivajo dramatičen poskus atentata na Donalda Trumpa

Piše: Sara Kovač (Nova24tv)

Novi, kakovostnejši videoposnetki razkrivajo zaskrbljujoče podrobnosti poskusa atentata na ameriškega predsednika Donald Trump, ki se je zgodil med gala večerjo dopisnikov Bele hiše. Po navedbah tožilcev je oboroženi napadalec varnostni pregled prebil v zgolj štirih sekundah, kar odpira resna vprašanja o učinkovitosti varnostnih protokolov na enem najprestižnejših političnih dogodkov v ZDA.

Posnetki nadzornih kamer prikazujejo trenutek, ko napadalec, oborožen z več kosi orožja, steče skozi varnostno točko. Varnostni agenti so reagirali hiro – eden izmed njih je ustrelil, ko je osumljenec z orožjem v rokah drvel proti notranjosti prizorišča. Čeprav posnetek ne prikazuje same aretacije, je bil napadalec kasneje obvladan v hotelu Washington Hilton, kjer je dogodek potekal.

Osumljenec, 31-letni Cole Tomas Allen, se sooča z obtožbo poskusa atentata, a se o krivdi še ni izrekel. Po podatkih ameriškega ministrstva za pravosodje naj bi Allen že dan pred dogodkom opravljal izvidnico na prizorišču. Kot domnevni gost hotela se je prosto gibal po hodnikih in celo vstopil v hotelsko telovadnico, kar kaže na premišljeno pripravo.

Pri sebi je imel polavtomatsko pištolo, šibrenico in tri nože. Med napadom je tekel po terasi nad dvorano, kjer so se zbrali najvišji predstavniki ameriške politike, vključno s podpredsednikom JD Vancom, člani kabineta in drugimi visokimi uradniki. Po prvih strelih so vse prisotne nemudoma evakuirali.

Novo objavljen posnetek, ki ga je javnosti predstavila tožilka za Washington D.C. Jeanine Pirro, ponuja bolj jasen vpogled v potek dogodkov. Na njem je videti več varnostnih agentov, zbranih okoli kontrolne točke. Ključni trenutek nastopi, ko moški v dolgem temnem plašču izgine skozi vrata, nato pa se nekaj sekund kasneje vrne brez plašča in z orožjem v rokah steče skozi detektor kovin. Po navedbah tožilcev je prav s plaščem skrival šibrenico.

🚨#BREAKING: Newly released footage shows 31-year-old Cole Allen of California walking around The Washington Hilton in washington DC then soon opening fire on a U.S. Secret Service officer during an attempted attack targeting President Donald Trump and others at the White House… pic.twitter.com/ytHWUPlRxT — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 30, 2026

Kljub temu pa okoli samega streljanja ostajajo nejasnosti. Posnetki nakazujejo, da je varnostni agent streljal na osumljenca, tožilci pa trdijo, da je bil en agent zadet, vendar ne huje, saj ga je zaščitil jopič.

Direktor ameriške tajne službe Sean Curran je v izjavi za Fox News poudaril, da je osumljenec streljal na agenta z neposredne bližine. Po njegovih besedah je bil agent kljub zadetku sposoben streljati in izstreliti več nabojev, kar je po njegovem mnenju ključno prispevalo k hitri nevtralizaciji napadalca.