(VIDEO) Noro, kakšen pogovor – Stevanović moral je miriti Tanjo Gobec

Piše: Nova24tv.si

V oddaji Politično s Tanjo Gobec je bil gost predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, kjer je med drugim pojasnjeval svoje glasovanje proti dnevnemu redu izredne seje ter stališča glede parlamentarnih preiskav, referenduma o Natu in aktualnih političnih vprašanjih. In bil med pogovorom večkrat prekinjen.

Stevanović je poudaril, da je kot predsednik državnega zbora ravnal v skladu z ustavo in poslovnikom, ko je sklical izredno sejo, hkrati pa kot poslanec glasoval po lastni vesti. Po njegovih besedah je pravica poslanca do samostojnega odločanja temelj demokracije, vsakršni očitki o neustavnosti takšnega ravnanja pa pomenijo nevaren precedens. “Absolutno. In tudi edina kršitev ustave, kot sem slišal tudi v poročanju vašega medija, bi bila, da te izredne seje ne bi sklical. Ravnal sem v skladu s poslovnikom, z ustavo in tako izredno sejo sklical. Če smem, bi samo omenil prejšnji mandat, ko je bila na temo nezakonitega financiranja Gen-I-ja sklicana podobna preiskovalna komisija in tako tudi izredna seja. In štiri leta ni bila sklicana. To je bila eksaktna kršitev ustave. Jaz sem tako stvar sklical in prepričan sem, da je volja poslanca, da glasuje po lastni vesti, popolnoma v skladu z ustavo in celo odrejena z ustavo. Kakršen koli vpliv s takšnimi grožnjami ali celo z mnenjem, da je to neustavno, je klasična kršitev demokracije,” je dejal Stevanović

Ko je pojasnjeval, zakaj je Resni.ca glasovala proti dnevnemu redu, je opozoril na selektiven pristop k parlamentarnim preiskavam. “46 poslancev je glasovalo proti. Poslanska skupina Resni.ca pa izključno zato, kar smo tudi večkrat navedli. Prvo je to, da bi lahko ti dve komisiji razbili na dva dnevna reda. Black Cube, mi z njim nimamo nobenih težav. Dejstvo je, da ga preiskujejo organi pregona, na drugi strani imamo pa preiskovalno komisijo, ki preiskuje točno določene stranke. Ne vidimo razloga, zakaj ne bi preiskovali popolnoma vseh strank. Stranka Resni.ca nima nobenih težav,” je poudaril.

Tu pa je bila Tanja Gobec tista, ki je pogovor prekinjala in ga ni pustila do konca razviti. Ko je Stevanović začel razlagati ozadje preiskav, ga je ustavila z besedami: “Pridemo še k preiskavam …”, s čimer je še dodatno potrdila vtis, da skrajno leva RTV ne dopušča enakovrednega soočenja argumentov.

“Ravno vam govorim o tem, zakaj smo podrli dnevni red,” se je odzval Stevanovič.

“Ne gre za prakso ali ne. Gre za to, da imamo stranke, ki so predlagale to preiskovalno komisijo v prejšnjem mandatu, same niso dovoljevale in kršile ustavo, da bi se prišlo do takšnih preiskovalnih komisij,” je dejal Stevanović. Ob tem je dodal, da je Resni.ca proti selektivnemu pristopu in da mora biti vsakršna preiskava usmerjena v vse stranke enako.

“Vas moram popraviti, okrog Gen-I-ja smo tudi že povedali, da to ne drži, da ni bila ustanovljena. Ustanovljena je bila na seji junija 2023, gospod Krivec je bil takrat iz SDS-a podpredsednik parlamenta in je razglasil, da je komisija ustanovljena. Potem se je pa zapletalo z vabljenjem prič. Nikoli ni zares zaživela, ustanovljena je pa bila,” je navedla Tanja Gobec.

“To, kar zdaj govorite, je kršitev ustave, zato ker se nikoli ni odvila. Jaz pa dovoljujem, da se ta zadeva odvije, ampak 46 poslancev, kar je večina v parlamentu, izkorišča svojo ustavno pravico, da glasujejo po lastni volji in je ne ustanovijo,” je odgovoril Stevanović.

Namesto da bi Tanja Gobec pustila Stevanoviću do konca razložiti stališče, je nastopila kot politični korektor, kar znova potrjuje očitke, da RTV pri občutljivih temah ne nastopa kot nevtralen medij, ampak kot podaljšek levega političnega prostora.

Stevanović je poudaril, da ustava zahteva ustanovitev preiskovalne komisije in da želi Resni.ca, da se vse stranke obravnavajo enako. “Prvi damo sebe na tnalo, prvi želimo, da se preverijo naši odhodki in prihodki, in vam zagotavljam, da bo vedno vse v redu,” je dejal. Ob tem je zavrnil očitke, da bi stranka nasprotovala preiskavi Black Cube, saj je po njegovih besedah težava v tem, da bi druga komisija preiskovala le točno določene stranke in bi zato pomenila politično komisijo.

Pri tem je opozoril še na primer iz prejšnjega mandata in dejal, da so takrat pri preiskavah bančnega sistema in Teša pravosodni organi že delovali, parlamentarne komisije pa so vseeno opravile svoje delo. “Dobili ste priložnost” je Stevanoviću odgovorila Tanja Gobec, potem ko je opozoril, da mu ne pusti dokončati stavka.

Miha Brejc, dolgoletni član SDS-a, je prav na zadevo Black Cube dejal: “Ne bojijo se policije, bojijo se preiskovalke.” “Zakaj se koalicija oziroma vi bojite, da te preiskovalke ni,” je vprašala novinarka RTV-ja.

“Ravno sem vam povedal, da si želimo preiskave Black Cube. Minuto nazaj sem vam povedal, da si želimo, da se ta dnevni red razbije na dva dela. Black Cube sicer preiskujejo že organi pregona in tisto, kar preiskujejo organi pregona …” je razlagal Stevanovič, nakar ga je spet prekinila Tanja Godec. “Kot so Teš in bančni sistemi.” “Kar preiskujejo organi pregona, pomeni, da se nihče več ne sme zakonsko vpletati v preiskovanje takih zadev. Pa v redu,” je odvrnil Stevanović “Ne bo držalo. Pri Tešu in bančnem sistemu so bili pravosodni organi na delu. V obeh primerih so še danes na delu, pa sta obe preiskovalni komisiji svoje delo končali,” je odvrnila Tanja Gobec. “Gospa Gobec, enega stavka mi še niste dopustili napovedati. Lepo vas prosim, zakaj ste me potem povabili v oddajo?”, je vprašal Stevanović. “Dobili ste priložnost,” je odvrnila Gobčeva. “Nisem je dobil, če mi vsak stavek prekinete na pol. Saj je vse v redu, pomirite se,” je ostro izpostavil Stevanović. “Sem čisto pomirjena,” je odgovorila voditeljica.

Nadaljevanje je bilo bolj umirjeno

Stevanović je v oddaji poudaril, da so Resni.ca pri vprašanju referenduma o Natu vodile predvsem programske zaveze in načelo neposredne demokracije. “Mi smo podprli edino možno vlado, ker druge sploh ni bilo na vidiku. Nismo podprli iz nobenih drugih nagibov in vedno smo govorili, da bomo podpirali tisto, kar je najboljše, in zavračali tisto, kar je najslabše, in delovali samo v korist našega programa,” je dejal ter dodal, da želijo preveriti tudi voljo ljudi glede članstva v Natu. Ko ga je voditeljica vprašala, kako bi referendum sploh izpeljali, če imajo le pet poslanskih glasov, je priznal, da bo podpora v parlamentu težko dosegljiva, a da bodo opravili pogovore z vodji poslanskih skupin. Ob tem je ocenil, da pri večini strank za zdaj ne vidi pravega partnerja za tak korak, Levice pa ni posebej izključil, temveč jo je zgolj spomnil, da je v prejšnjem mandatu Natu še naprej dajala podporo.

V nadaljevanju se je dotaknil tudi primera poslanca Mijića in dejal, da je stranka postavila jasen pogoj za njegov obstanek: “Rekli smo, da bo moral odstopiti do konca leta, če ne pokrije svojih dolgov ali pa če bo kakor koli pravnomočno spoznan za krivega.” Pojasnil je še, da je sam poravnal del dolga, ki je bremenil delavce, in da Mijić zdaj dolgove vrača po svojih zmožnostih, a da nekaterim to ni dovolj in želijo škodo narediti predvsem stranki. Ko ga je voditeljica soočila še z lastno pravnomočno sodbo iz preteklosti, je odgovoril, da so volivci o tem že bili obveščeni in da za njih to ni bilo odločilno: “Ljudje so vam na volitvah povedali, da je, da jim je prav vseeno, koga sem nahrulil 23 let nazaj.”

Na koncu je Stevanović še enkrat potrdil, da bo Resni.ca podprla vse, kar je bilo prepisano iz njihovega programa, med drugim tudi preferenčni glas. “Kar bo iz našega programa, bomo absolutno podprli. Preferenčni glas je ena od boljših stvari, ki bi se lahko zgodile že v prejšnjem mandatu,” je dejal in dodal, da je ravno ta tema postala zanimiva šele zdaj, ko jo prevzemajo tako koalicija kot opozicija.