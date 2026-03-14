(VIDEO) Nižje ne gre: v predvolilno kampanjo se je očitno vključil tudi operativni šef DVK Igor Zorčič!

Piše: Gašper Blažič

Golobova vlada bi na vsak način rada dokazala, da so vsi doslej objavljeni prisluhi ponaredki in produkt dela z umetno inteligenco. A ker pristnosti ne more zanikati, skuša z manipulacijo doseči, da bi ji javnost verjela.

Video podkast vladnega Ukoma, v katerem je gost Igor Zorčič, direktor DVK (!), razlagal, kako lahko umetna inteligenca spodkopava demokratične procese. V komentarju izseka videoposnetka je med drugim zapisano: “Umetna inteligenca danes omogoča ustvarjanje videoposnetkov, ki so lahko skoraj nerazločljivi od resničnih. Takšne t. i. deepfake vsebine lahko zlorabijo glas, podobo ali izjave posameznikov – z namenom zavajanja javnosti ali spodkopavanja zaupanja v demokratične procese.” Tehnično gledano trditev drži, a v ozadju je manipulacija – namen tega je prepričati javnost, da so prisluhi, ki se zadnje čase pojavljajo v javnosti, zgolj ponaredek. Stroka je to tezo že zavrnila.

Jasno je, da je sicer celoten podkast posvečen volitvam na splošno, a očitno se je Zorčič tu pustil ujeti v propagandne mreže in se na nek način dal vplesti v predvolilno kampanjo. Voditeljica pogovora, sicer direktorica Ukoma Petra Bezjak Cirman je problematiko umetne inteligence izpostavila kot osrednjo temo pogovora. Kar je zelo simptomatično – kaže namreč na poskuse, da bo Golobova vlada skušala na tej podlagi spodbijati rezultate volitev, tako kot to poskuša pri referendumu o evtanaziji.

Hinavščina je še toliko večja, ker bi se morala tako Zorčič kot tudi predsednik DVK, sicer vrhovni sodnik Peter Golob, upreti nezakonitostim zaradi vzpostavitve volišč za predčasno glasovanje, zlasti v Ljubljani. Nekdanji premier, sicer ustavni pravnik dr. Miro Cerar, takšne nezakonitosti očitno celo javno podpira?! Kakorkoli že, da sedaj celo Zorčič dela

Na to temo pa se je včeraj oglasil tudi prof. dr. Borut Holcman s Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ki je komentiral Cerarjevo trditev, da bi “prisluhi lahko prišli prav pri presojanju ustavnega sodišča o legitimnosti volitev”.