(VIDEO) Nekdanja ministrica Dominika Švarc Pipan v prisluhih o nedotakljivem Jankoviću in Golobu, ki še vedno vodi Gen-I

Piše: Nova24tv.si

Na dan je prišla serija prisluhov, zaradi katerih bi morala nemudoma odstopiti celotna vlada. V njih ključno vlogo igra Dominika Švarc Pipan, ki kot lobistka klientki razlaga, da je Zoran Janković “nedotakljiv”, da Robert Golob še vedno vodi GEN-I iz ozadja ter da imajo v primeru zmage na volitvah (tuji lobisti) neposredno pot do predsednika vlade in državnih podjetij.

V prvem izmed posnetkov, ki jih je pridobila Domovina, Švarc Pipanova z lobistko govori o Tini Gaber, ki se je v času posnetka očitno ravno poročila s predsednikom vlade Robertom Golobom. V posnetku razlaga, kako sta s soprogo premiera dobri prijateljici in da je glede nekaterih državnih vprašanj včasih v stiku kar z njo, namesto z Golobom samim. Poleg kontaktov s prvo damo Tino Gaber in predsednikom vlade Robertom Golobom padla ministrica sogovornici razlaga, da je v nenehnem stiku tudi z Damirjem Črnčecem, nekdanjim državnim sekretarjem za obrambo; dr. Emilijo Stojmenovo Duh, nekdanjo ministrico za digitalno transformacijo; Vojkom Volkom, državnim sekretarjem za nacionalno in mednarodno varnost; Žigo Debeljakom, predsednikom uprave SDH; Maksom Helblom, predsednikom uprave GEN-I; in njegovo ženo Barbaro Kolenko Helbl, generalno sekretarko vlade RS.

Švarc Pipanova je torej – kljub hudim obtožbam o zlorabi pri nakupu stavbe na Litijski 51 – tudi po svojem odstopu praktično ohranila neomejen dostop do ključnih odločevalcev znotraj izvršilne veje oblasti, s čimer se je lobistki tudi hvalila.

“Klientom” razlaga, kako naj se pogovarjajo s predstavniki vlade

Švarc Pipanova Damirja Črnčeca označuje za “zelo močnega človeka”, s katerim se je srečala, ta pa ji je dejal, da “uspešno lobira”. Sama mu je odgovorila, da ne lobira, ampak da posreduje (“brokering”). Prav tako omenja še eno padlo ministrico, Emilijo Stojmenovo Duh, ki bi jo rada vključila v svoj projekt.

Za kakšen projekt gre, ni jasno, vendar je iz pogovora mogoče sklepati, da gre za energetsko infrastrukturo, saj se omenja “grid” (omrežje), sogovornici pa se večkrat sklicujeta na podjetje GEN-I. Švarc Pipanova pravi, da je lahko Stojmenova Duh “koristna”.

V pogovoru razkrije tudi, da je predsednik vlade želel zaščititi tako njo kot Stojmenovo Duh in ju še dva meseca prepričeval, naj ostaneta na položajih. Nato sta odstopili zaradi političnega bremena, vendar naj bi ju Robert Golob še vedno ohranil kot “svetovalki iz sence”. Priznala je tudi, da je bila njena stranka “vpletena v škandal”, ki je pripeljal do njenega odstopa – šlo je za nakup stavbe na Litijski 51.

Lobistki je razložila tudi, s kom in kako se mora pogovarjati, da bo dosegla svoje cilje. Ob tem se hvali s svojimi poznanstvi znotraj izvršilne veje oblasti in pravi, da to pove vsem svojim “klientom”. Pojasni tudi, da že iz otroštva prijateljuje z Maksom Helblom, predsednikom uprave GEN-I, in da je Robert Golob iz podjetja GEN-I v vlado pripeljal svoje ljudi, med drugim Barbaro Kolenko Helbl, generalno sekretarko vlade.

Golob obvladuje GEN-I

V drugem posnetku Švarc Pipanova lobistki brez težav pojasni, da Robert Golob prek obvodov še vedno obvladuje GEN-I, energetsko podjetje, iz katerega je tudi prišel. Ko se je pogovarjala z vodstvom podjetja, naj bi ji razložili, naj se glede odločitev pogovarja kar z “Robertom”, saj se nobena odločitev ne sprejema mimo njega. Direktor naj bi imel le “formalni” položaj, podjetje pa naj bi naredilo to, kar jim bo on rekel – vendar naj se o tem ne bi govorilo na glas.

To opravičuje z besedami, da je Slovenija majhna država in da so vsi “ena velika družina”. Po njenih besedah vsi v menedžmentu vedo, da potrebujejo zeleno luč s strani Roberta Goloba, preden sprejmejo kakršno koli pomembno odločitev. Lobistka je ob tem zatrdila, da ni vedela, da predsednik vlade še vedno vodi državno podjetje, ter Švarc Pipanovo vprašala, ali bi bilo morda bolje, če bi Golob izgubil volitve in bi se vrnil v GEN-I, kjer je bil prej direktor. Švarc Pipanova je odgovorila, da v vsakem primeru še vedno vodi podjetje in da ga trenutno tako ali tako vodijo “njeni prijatelji”.ž

Lobistko je skrbelo, da bi Golob v primeru poraza na volitvah izgubil tudi ves svoj vpliv. Švarc Pipanova jo je pomirila, da vpliv iz ozadja ostaja. Po njenih besedah bo Golob želel nazaj v GEN-I, če pa ostane na oblasti, imajo lobisti “direktno pot”: lahko pokličejo po telefonu, on pa da zeleno luč za projekte ter jih usmeri, s kom se morajo in s kom se ne smejo pogovarjati.

Jasno je torej, da je nekdanja ministrica igrala nekakšno vlogo ministra za energetiko v senci in prek predsednika vlade za lobiste urejala posle.