e-Demokracija
9.6 C
Ljubljana
petek, 16 januarja, 2026
e-Demokracija
ENG
...

(VIDEO) Kratek dokumentarni film, ki povzema udbovsko zaroto proti Janši leta 1988

FokusSlovenija
31. maja 1988 so agenti SDV potrkali na vrata Janeza Janše in ga odpeljali na sedež podjetja, kjer je bil zaposlen ... (Foto: Tone Stojko, hrani Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije)

Piše: C. R. 

Potem ko je pred kratkim izšla monografija Igorja Omerze o Janezu Janši in Udbi, je izšel tudi kratek dokumentarni film, ki povzema, kaj se je v tistih dneh leta 1988 dogajalo. 

Film si lahko ogledate tukaj:

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2026