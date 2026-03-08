(VIDEO) Kandidat SD noče sprejeti slovenske zastave

Piše: A. H. (Nova24tv.si)

Na družabnem omrežju X buri posnetek kandidatov za poslanca stranke SD Marka Koprivca in stranke SDS Dalibora Pejičića, ker Koprivc ni želel sprejeti ponujenega darila – slovenske zastave, ki predstavlja simbol pripadnosti državi in njenim vrednotam. “Ponosni naslednik se sramuje Slovenije ….”, se glasi le eden od kritičnih komentarjev.

Na posnetku je mogoče videti, kako se Dalibor Pejičić, kandidat za poslanca največje opozicijske stranke v volilni enoti Ljubljana Bežigrad (Ljubljana Moste Polje II), približa kandidatu stranke SD in nekdanjemu poslancu omenjene stranke Marku Koprivcu. Koprivcu je dejal: “Dajem vam slovensko zastavo”, nakar ga prekine Koprivec in mu ponudi letak. “Vam lahko do konca povem: Ker ste ponosni potomec komunistov, vam dajem slovensko zastavo”, je vztrajal Pejičić.

“Dejte, hvala lepa”, mu nato odgovori Koprivc, ne da bi sprejel zastavo, Pejičić pa ga je povprašal: “Nočete slovenske zastave?” Eden od članov Koprivčeve ekipe je vskočil in Pejičića pozval, da naj da zastavo njemu in jo bo on vzel. S tem se Pejičić ni strinjal in je odgovoril, da jo želi izročiti Koprivcu.“Ne, gospodu Koprivcu bi jo dal. Zakaj nočete vzeti slovenske zastave? Živite v Sloveniji”, je izrekel Pejičić. Koprivc mu je na to odgovoril: “Ker vi ne želite, a lahko nehate snemati?” Na to pa je Pejičić odvrnil: “Zakaj pa ne? A vi pa lahko snemate mene. Nočete? Tole gre pa lepo na Facebook, ker gospod Koprivec ne želi sprejeti slovenske zastave, živi pa v ponosni Sloveniji.”

Reakcija sprožila val kritik

Sodeč po odzivih na družabnih omrežjih je reakcija kandidata SD marsikoga zmotila, marsikoga pa ta niti ne preseneča, ker se je Koprivc v preteklosti v vlogi poslanca hvalil, da so Socialni demokrati ponosni nasledniki zveze komunistov. Marsikomu pa se je vtisnil tudi v spomin, ko se je skupaj z Dejanom Židanom in Tanjo Fajon ponosno klanjal kipu krvavega revolucionarja Borisa Kidriča.

“Morali bi mu dati z zvezdo pa bi jo objel”; “Križa in slovenske zastave se bojijo bolj kot hudiča križa, no to pove vse…!!!”; “Kakšen škandal? To je v skladu z njihovo ideologijo! Koliko SLO zastav vidimo na državnih proslavah, ko so rdeči na oblasti? Nobene! Morda je kakšna, iz SFRJ. Komunisti so internacionalisti; država, meja, narodna zavest, ljubezen do jezika, kulture, tradicije, zanje ne obstaja!”; “Haha … ti ljudje prezirajo Slovenijo in naše simbole. Koprivec ne ve, da Jugoslavije ni več.”, se glasijo le nekateri primeri komentarjev. Nekatere je reakcija spomnila na postopanje nekdanje kandidatke za poslanko stranke SD Dominike Švarc Pipan, ki ni želela sprejeti ponujene roke prvaka stranke SDS.

Že samo zavrnitev darila se smatra kot nevljudno, še zlasti pa se dejanje smatra kot neumestno, ko gre za slovensko zastavo, saj se z njo izraža spoštovanje do domovine in njenih simbolov, konec koncev pa se kandidat za poslanca stranke SD poteguje za mesto poslanca, torej predstavnika slovenskih državljanov v hramu demokracije. Četudi bi morebiti kandidat stranke SD ponujeno darilo smatral kot provokacijo, ker mu je bilo ob tem rečeno, da je ponosni naslednik komunistov, čeprav ob tem tudi ni za pozabiti, da se je v resnici sam hvalil s tem, pa je dejstvo, da je z zavrnitvijo darila izkazal veliko mero nezrelosti. Da je bila poteza nespametna, je očitno spoznal tudi eden od članov njegove ekipe, ki je želel namesto njega sprejeti zastavo.