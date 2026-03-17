(VIDEO) Janša opozoril, da pozna Giora Eilanda, glavnega kreatorja umika Izraela iz Gaze

Piše: Spletni časopis

“Z nobenimi agenti se nismo sestali. Lahko pa mirno povem, da poznam nekoga od teh, ki se tu omenja. Verjetno obstaja kak posnetek. Ker gre za osebo, ki je bila pred, mislim da 25 let, svetovalec za nacionalno varnost,” je Janez Janša včeraj na POP TV Robertu Golobu odgovarjal na spin vladnih strank, ki ga je Golob sprožili preko Zavoda 8. marec Nike Kovač.

Premier Golob je Janši v soočenju redno skakal v besedo. Tudi, ko je Janša pojasnjeval, s kom je bil v stiku, mu je očital, da se izogiba pojasnilom. Janša je to zanikal. Ugovarjal je Golob s skakanjem v besedo še naprej tudi, ko je Janša trdil, da pa pozna svetovalca za nacionalno varnost pred 25 leti. Golob mu je vskočil v besedo: pred 12 leti. S tem je pokazal, da je obveščen o ozadju spina, ki so jo za Kovačevo verjetno pripravili ali na Sovi ali pri Damirju Črnčecu, ki ima velika obveščevalna znanja. Golob je Janši v soočenju očital, da sodeluje s tistimi, ki so krivi za genocid v Gazi. Tudi tu je, kot pri času funkcije, govoril neresnice. Govorila sta o Giori Eilandu, ki je bil kot vodja sveta za nacionalno varnost glavni arhitekt in koordinator načrta za umik iz Gaze (2005). Imel je torej točno obratno vlogo. Ni vodil napadov na Gazo, umik od tam je nekoč vodil. Posnetek tega zanimivega dela soočenja na POP TV je takšen:

Janša je vztrajal, da gre za osebo, ki je bila pred 25 leti svetovalec v laburistični vladi in ki je kritična tudi do današnje politike Izraela in nadaljeval: “Zagotovo imate kakšno sliko, kjer sem jaz s tem gospodom na kakšni konferenci sestal, bil je tudi v Ljubljani dvakrat ali trikrat. Za to podjetje, ki ga je našla Nika Kovač, pa sem danes prvič slišal. Če so oni to naredili, vsaka jim čast.”

Golob je napovedal sestanek sekretariata našega sveta za nacionalno varnost. Pravega sveta nacionalno varnost, ki ga vodi vodi, Golob ne bo sklical, kjer tja bi moral povabiti tudi predstavnike opozicije, torej Janeza Janšo. Sekretariat je izvajalec politike sveta, ki ga v celoti nadzoruje Golob.

Giora Eiland je eden najpomembnejših izraelskih strateških mislecev, katerega kariera se razteza od najtežjih vojaških operacij do samega vrha državne politike, bil vodja izraelskega Sveta za nacionalno varnost med letoma 2004 in 2006. Golobe pripombe Janši so bile netočne. Služil je v času vlade Ariela Sharona in nato kratek čas pod Ehudom Olmertom. Bil je glavni arhitekt in koordinator načrta za umik iz Gaze (2005). To je bila ena najbolj kontroverznih in logistično zahtevnih operacij v zgodovini Izraela, kjer je moral usklajevati delo vojske, policije in civilnih organov. Wikipedia vlogo opiše tako: “Leta 2004 je Eiland sodeloval pri pripravi načrta za umik v tesnem posvetovanju z ameriškimi svetovalci, med njimi s svetovalcem za Bližnji vzhod pri Svetu za nacionalno varnost Elliottom Abramsom. Eiland se je s Sharonovim načelnikom kabineta prebijal med Washingtonom in Jeruzalemom , da bi pripravil zaporedne osnutke. Eilandova pobuda je bila ustanovitev organa za umik in določitev realističnega časovnega načrta. Načrt, kot sta ga sprejela izraelska vlada in Knesset, je v veliki meri posledica Eilandove formulacije. Leta 2005 so se v medijih pojavila poročila o Eilandovi kritiki politike in procesa odločanja o nacionalni varnosti. Po zaključku izvajanja načrta za umik je Eiland predsednika vlade obvestil, da je izčrpal vse možnosti vplivanja na proces, in se odločil, da odstopi iz NSC. Med drugim je bil Eiland imenovan za vodjo prvega vladnega usmerjevalnega odbora za kibernetsko varnost.

V karieri je bil 33 let oficir izraelske vojske, dosegel je čin generalmajorja. Pred upokojitvijo je zasedal dva izmed treh najpomembnejših strateških položajev v vojski. Vodja operacij (Head of Operations Directorate): 1999–2001 (odgovoren za vse tekoče operacije vojske). Vodja načrtovanja (Head of Planning Directorate): 2001–2003 (odgovoren za dolgoročno strategijo in proračun IDF). Po upokojitvi leta 2007 je Eiland postal iskan svetovalec. Ko gre za Black Cube, je član mednarodnega svetovalnega odbora (International Advisory Board), ki ima predvsem strateško vlogo.