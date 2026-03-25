(VIDEO) Janša o izvedbi volitev: “To so očitne nezakonitosti, to niso domnevne nepravilnosti”

Piše: Nova24tv.si

V oddaji 24ur Zvečer je predsednik SDS Janez Janša zavrnil očitke Gibanja Svoboda, da njegova stranka ruši zaupanje v volilni proces. Po njegovem prepričanju so na volitvah 22. marca zmagali vsi, ki so nastopili proti dosedanji vladni koaliciji, medtem ko Svoboda kljub minimalni relativni prednosti izgublja absolutno večino in nima razloga za zmagoslavje.

“Tukaj je zmagala opozicija, ne samo Slovenska demokratska stranka, ampak vsi, ki smo tekmovali proti vladni koaliciji. Tako da tukaj razglašati zmago potem, ko zgubiš absolutno večino v parlamentu, s katero nisi nič naredil, to je možno samo v Sloveniji, ker mediji to kupite,” je dejal Janša in dodal, da je SDS na teh volitvah pridobila več kot 50 tisoč glasov in s tem okrepila svoj položaj.

Po zadnjih delnih neuradnih rezultatih vodi Gibanje Svoboda z okoli 28,6 odstotka glasov in 29 mandati, SDS pa s 27,95 odstotka in 28 mandati. Razlika med obema strankama je manjša od 8.000 glasov, končni izid pa bo znan šele po preštetju glasovnic po pošti. Janša je poudaril, da je prava zmaga opozicije v tem, da je vladajoča koalicija zdrsnila z 53 na približno 40 mandatov.

Janša je ostro odgovoril na očitke, da SDS spodkopava demokracijo z vloženimi pritožbami. Po njegovem mnenju ravno nasprotno – zaupanje v proces rušijo tisti, ki dopuščajo nepravilnosti in napadajo vsakega, ki jih skuša odpraviti po pravni poti.

To niso nepravilnosti, temveč očitne nezakonitosti

“Obstajajo pravne poti, nekatere so zakonito jasne, nekatere so nejasne. Mi nismo pozivali ljudi na ulico, oni so imeli zborovanje že dva dneva pred volitvami, za vsak slučaj,” je poudaril in dodal, da gre pri njihovih pritožbah za očitne nezakonitosti, ne za domnevne nepravilnosti.

Posebej je izpostavil dve ključni težavi: lokacijo predčasnih volišč in sestavo okrajnih volilnih komisij. “Če v zakonu piše, da mora biti predčasno volišče v volilnem okraju, potem mora biti tam, a ne? In če v zakonu piše, da so namestniki predsednikov okrajnih volilnih komisij pravniki, ne pa sodniki. Mi pa mislimo, da 40 okrajnih volilnih komisij, kjer je tako predsednik kot namestnik sodnik […]To so očitne nezakonitosti, to niso domnevne nepravilnosti,” je bil jasen.

Janša je še enkrat poudaril, da SDS ni klicala ljudi na ulice, temveč uporablja pravne mehanizme, ki jih omogoča zakonodaja. Pritožbe vlagajo najprej na volilne komisije volilnih enot, nato pa po konstituiranju državnega zbora na mandatno-volilno komisijo. Kljub temu meni, da pravni postopki zaradi kratkih rokov ne bodo bistveno zavlekli konstituiranja novega sklica DZ, ki je predvideno okoli 10. aprila.

S kom v koalicijo?

Glede političnih posledic je Janša ponovil, da končne ocene o zmagovalcu še ni mogoče dati. “Absolutni zmagovalec teh volitev bo jasno takrat, ko se bo videlo, kdo lahko sestavi stabilno vlado. Ali pa če ne bomo mogli, možni predčasne volitve. Tako da to je vse zelo, zelo preuranjeno,” je dejal. Na vprašanja o morebitnem mandatarstvu in sodelovanju v koalicijah se Janša ni želel vnaprej zavezovati. Poudaril je, da bo končno odločitev sprejela stranka šele po pregledu celotne sestave parlamenta in oceni, ali je iz nje mogoče oblikovati stabilno in kredibilno vlado, ki bo sposobna sprejemati tudi odločitve z dvotretjinsko večino.

“To, ali se bomo udeležili oblikovanja vlade ali ne, bo odvisno od tega, ko bomo pogledali, kdo je vse izvoljen v državni zbor in če bomo ocenili, ali je možno iz te sestave sestaviti neko kredibilno vlado, ki jo Slovenija potrebuje. Če to ne bo možno, bomo predlagali, da gremo na predčasne volitve,” je pojasnil. Glede morebitne odpovedi mandatarstva za ceno sestave vlade je bil kratek: “Slovenska demokratska stranka v vseh situacijah, ko se je treba odločati, kako ravnati v dobro države, sede skupaj in sprejme pravo odločitev, tako da ne licitiramo pa takšnih bedarij vnaprej.”

Janša je potrdil udeležbo na sestanku Sveta za nacionalno varnost, ki ga je sklical premier Robert Golob, in na pogovorih pri predsednici republike Nataši Pirc Musar. Glede obtožb o srečanjih s predstavniki izraelskega podjetja Black Cube je dejal, da se je pogovarjal le z enim sogovornikom in da čaka na dokaze Sove. Predlagal je javno razpravo z objavo celotnih prisluhov in udeležbo vseh vpletenih strani.

V zaključku intervjuja je Janez Janša še enkrat poudaril, da gre pri vsem skupaj predvsem za legitimnost volilnega procesa in dostojanstvo politike. Dokler ta vprašanja ne bodo razčiščena, SDS po njegovih besedah ne namerava sodelovati v hitrih in “folklornih” pogovorih o morebitnih koalicijah.