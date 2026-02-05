(VIDEO) Jančič: Maljevac me obtožuje debelih laži, ko številke ZZZS razgaljajo njegovo 140 milijonsko luknjo

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Po mojem razkritju, da za dolgotrajno oskrbo od lani zbranih 250 milijonov evrov ni bilo porabljenih več kot 140 milijonov evrov, ki jih je zaradi tega v začetku letošnjega leta zdravstvena zavarovalnica poslala ministrstvu za finance na poseben račun za zagotavljanje likvidnosti javnega sektorja, se je minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac z Levico odzval tako, da je moje trditve, ki so ji povzeli mladi zdravniki, označil za “zelo debelo laž in velik nesmisel”.

Kritiko, da namesto pomoči ljudem večajo likvidnost proračuna v volilnem času, pa je odpravil še tako, da jo je pripisal “desničarskemu propagandnemu trobilu Demokracija”, kjer so pozneje objavili mojo zgodbo in jasno navedli, iz katerega medija je in kdo je avtor. Namesto, da bi minister pojasnil, zakaj je na računu zdravstvene zavarovalnice konec leta ostalo neporabljenih 143 milijonov evrov, je napadel mene (Demokracijo) in Mlade zdravnike. Uporaba izrazov kot so “desničarsko propagandno trobilo” in “paktiranje s Fidesom” služi temu, da se vsebina razprave premakne s financ in skrbi za ljudi, ki potrebujejo pomoč in oskrbo, na politično pripadnost, kar je za ministra resne vlade precej nenavaden nivo. Tako je povedal:

»V zadnjih dneh smo ponovno priča napadom na dolgotrajno oskrbo. Izvaja jih s Fidesom povezana skupina Mladi zdravniki, za dokaz pa se poslužujejo lažnih obtožb o nenamenski porabi prispevkov za dolgotrajno oskrbo, ki jih je objavilo desničarsko propagandno trobilo Demokracija. Taiste navedbe je medtem POP TV že ovrgel kot neresnične v svoji factchecking rubriki. Očitno je, da Mladi zdravniki paktirajo z desnico, z namenom, da se straši javnost in poskuša očrniti dosežke Levice na področju dolgotrajne oskrbe. In kaj so ti dosežki? 20 tisoč oskrbovancev domov za starejše smo prenesli v novi sistem praktično brez zapletov. Po vsej Sloveniji na CSD-jih vzpostavljamo vstopne točke za vključevanje bodočih uporabnikov. 2.000 svojcev je doslej pridobilo status oskrbovalca družinskega člana, kar pomeni, da so plačani za svoje skrbstveno delo. 6.000 starejših uporablja e-oskrbo, sistem za hitri klic na pomoč v primeru slabega počutja ali padca, ki je po novem na voljo brezplačno. Predvsem pa ima stanovalci domov za starejše bistveno nižje položnice. Povedno je, da je soglasje za prehod v novi sistem dalo več kot 99 % obstoječih uporabnikov. Očitno smo torej nekaj že naredili prav. Še enkrat ponavljam. Denar, ki ga vsi skupaj plačujemo za dolgotrajno oskrbo, je koriščen namensko in v skladu z zakoni. Predvsem pa je koriščen – pa naj izpostave Fidesa in desničarska trobila trdijo, kar hočejo – za stvari, od katerih imajo ljudje dejansko korist.«

Da so lani zbrali 270 milijonov evrov za dolgotrajno oskrbo, porabiti pa jih niso uspeli 143 milijonov, kaže preglednica Zavoda za zdravstveno zavarovanje:

Preglednica pokaže še, da je večina odhodkov, ki so jih uspeli porabiti, to je 108 milijonov evrov, šla za dodatek za pomoč in postrežbo, kar je že obstoječa pravica, ne pa nova storitev dolgotrajne oskrbe. Napovedi ministra Luke Meseca, ki jih je POP TV pri “factcheckingu”, ki ga v svoj prid omenja Maljevac, ocenil kot pravilne, kako bo denar porabljen za gradnjo domov za starejše, pa so z več vidikov hudo sporne. Prispevka ne plačujemo za ta namen. Zakon o dolgotrajni oskrbi primarno financira storitve (plače negovalcev, oskrbo), ne pa gradnje objektov (investicije so običajno stvar proračuna). Če bi denar iz prispevkov porabili za zidove, bi to pomenilo še manj denarja za dejansko nego na domu.

Razpravo iz financ premika na politično pripadnost. Pa še o državno plačanih plagiatorjih, ki “preverjajo” poročanje drugih

Prispevek je za storitev, ne za beton

Minister Maljevac se v odgovoru sklicuje na poročanje POP TV, ki je na portalu 24 ur.com korektno povzel moje razkritje, da država lani ni porabila velike večine denarja, ki ga je zbrala za dolgotrajno oskrbo. So pa tam pozabili povedati, da so vse podatke prepisali iz Spletnega časopisa, “pozabili” pa so tudi navesti, kdo je avtor zgodbe. To je slabo, ker tvegajo očitka plagiatorstva. So pa objavili odziv na mojo kritiko ministra Luke Meseca, da bo denar, ki ga lani niso porabili za namen, za katerega je bil zbran, porabljen namensko, ker se bo z njim gradilo domove za starejše. In potem so s preverjanjem dejstev razglasili, da je minister govori po resnici, ko trdi, da je bilo to, da denar lani ni bil porabljen v skladu z nameni, namenska poraba denarja, ker bo porabljen nekoč v prihodnosti. Če bo za gradnjo zidov, to po vrhu ne bo najbolj “namensko”.

Če ZZZS pravi, da je ostalo 143 milijonov presežka, potem trditev POP TV ali ministra Maljevca in Mesca (pa tudi premiera Roberta Goloba), da je ta denar namensko “porabljen za ljudi” ni točna. Bil je pobran, ni pa bil porabljen. Na nenavadno medijsko preverjanje dejstev, ki je v službi politikov in ne resnice, sem se v Uri resnice Bojana Požarja (pomotoma sicer govorim o zbranih 350 milijonih, bilo je 270) odzval tako:

Minister Maljevac trdi, da je 140 milijonov v “posebni blagajni” in da se lahko porabijo le za dolgotrajno oskrbo in da depozit pri ministrstvu za finance (v sistemu EZR) ni “krpanje lukenj” v državnem proračunu, ampak običajna praksa upravljanja s prostim denarjem. V člankih nisem trdil, da denar ni na finančnem ministrstvu, obratno, razkril sem, da je tam. Sem pa opozoril, da so ta denar podjetjem, upokojencem in zaposlenim vzeli s prispevki, storitev pa ljudje niso dobili, zato denar stoji. Upokojenci so od pokojnin plačali 35 milijonov. Ostalo je pa na koncu leta neporabljenih več kot 140 milijonov. Dejstvo, da je denar v EZR, pomeni, da ga država dejansko uporablja za svojo dnevno likvidnost (namesto da bi najemala dražja posojila na trgu), ZZZS pa od tega dobi le simbolične obresti. Za 140 milijonov evrov, ki bi morali iti za nego, je 100 tisoč evrov obresti (v 21 dneh) zanemarljiv znesek, ki ne rešuje dejstva, da tisoče ljudi čaka na odločbe. Ta denar bi podjetniki znali bolje obračati, če bi jim ga država pustila in ne morda ne bi selili proizvodnje v tujino in odpuščali.

Spin Levice, ko odgovarja, je takšen:

Država financira tiste, ki nato “potrjujejo” njene laži

V oddaji Ura resnice sem opozoril tudi na to, kako poskuša vlada že dalj časa podržaviti preverjanja dejstev, da bi bilo podobno temu na POP TV, ki so mu v volilnem letu povečali financiranje iz Telekoma. Vladajoči uzakonjajo, da bo preverjanja drugih medijev z denarjem davkoplačevalcev redno opravljala državna tiskovna agencija. Že prej smo bili priča, ko je “dejstva” v medijih preverjal kar zasebni zavod Oštro politične aktivistke Anuške Delić, ki pa se je v teh procesih, denimo s Spletnim časopisom, pojavljal kot odvetnik ali celo piar služba vladajočih politikov

In to ob tem, da ga močno financira vlada (iz ministrstva za javno upravo in kulturo), ta isti zavod pa dela tudi za podjetja Meto, kjer vpliva na način objav z ocenami, katere so sporne. V času sedanje vlade je iz državnega proračuna dobil krepko čez četrt milijona evrov:

Državno plačano preverjanje objav medijev v državnem mediju o ravnanju oblastnikov, ki to plačujejo, je precej sumljive vrste.

